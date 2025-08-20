FUTEBOL

Fábio vira jogador com mais partidas disputadas no futebol mundial

Goleiro do Fluminense chegou ao total de 1.391 confrontos na carreira

A Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:29

Goleiro Fábio Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense F. C

O goleiro brasileiro Fábio, do Fluminense, fez história, na noite desta terça-feira (19) no estádio do Maracanã, ao entrar em campo para enfrentar o América de Cali (Colômbia) pela Copa Sul-Americana: ele se tornou o jogador com o maior número de partidas disputadas na história do futebol mundial.

Ao entrar em campo para enfrentar a equipe colombiana, o arqueiro do Fluminense, que tem 44 anos de idade, chegou ao total de 1.391 jogos na carreira, superando o ex-goleiro inglês Peter Shilton, que ostentava a marca de 1.390 partidas realizadas.

Em sua longeva carreira, Fábio defendeu apenas quatro equipes: Cruzeiro (976 partidas), Fluminense (235 partidas), Vasco (150 partidas) e União Bandeirante-PR (30 partidas).