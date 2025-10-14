DESPEDIDA

Jornalista é demitida após 47 anos na mesma emissora

Jornalista se despediu emocionada durante telejornal

A jornalista Dina Aguiar, de 72 anos, se despediu dos telespectadores do Portugal Direto na última quinta-feira (9), após 47 anos na tela da RTP, depois de uma demissão.

“É o fim de um ciclo”, disse emocionada durante a despedida. “Hoje é um dia difícil. Obrigada e até um dia destes ou até sempre, se Deus quiser”, finalizou a jornalista.

A jornalista afirmou que não tem a intenção de se aposentar, mas não recebeu propostas de outras emissoras. Dina começou a carreira em 1978 na Informação 2, depois o Telejornal. Durante 25 anos, realizou trabalhos pelo interior e outros territórios.