Jornalista é demitida após 47 anos na mesma emissora

Jornalista se despediu emocionada durante telejornal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 20:07

Jornalista foi demitida e pega de sur
Jornalista foi demitida e pega de sur Crédito: Reprodução

A jornalista Dina Aguiar, de 72 anos, se despediu dos telespectadores do Portugal Direto na última quinta-feira (9), após 47 anos na tela da RTP, depois de uma demissão.

“É o fim de um ciclo”, disse emocionada durante a despedida. “Hoje é um dia difícil. Obrigada e até um dia destes ou até sempre, se Deus quiser”, finalizou a jornalista.

A jornalista afirmou que não tem a intenção de se aposentar, mas não recebeu propostas de outras emissoras. Dina começou a carreira em 1978 na Informação 2, depois o Telejornal. Durante 25 anos, realizou trabalhos pelo interior e outros territórios.

A demissão de Dina Aguiar levanta a discussão sobre a idade das apresentadoras de telejornais, que poucas se mantêm na bancada após os 60 anos.

