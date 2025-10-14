VERÃO

Alinne Rosa lançará música em homenagem à Wagner Moura: ‘molho do baiano’

Cantora faz homenagem ao ator que tem viajado o mundo para divulgação de ‘O Agente Secreto’

Felipe Sena

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:32

Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora de axé music Alinne Rosa vai lançar uma música intitulada “Wagner Moura”, em homenagem ao ator que nos últimos meses não tem saído dos holofotes, principalmente após sua atuação em “O Agente Secreto”, filme aclamado pela crítica e que virou um fenômeno dentro e fora do Brasil.

Ao jornal CORREIO, a assessoria da artista confirmou a informação. A faixa inspirada no “molho do baiano”, como o ator ficou conhecido, é uma homenagem à mistura de charme, intensidade e tempero que marcam o artista baiano.

Desde a estreia de “O Agente Secreto” no Festival de Cannes, onde ganhou o prêmio de Melhor Ator, Wagner Moura tem participando de diversos eventos de divulgação do longa-metragem, já na campanha de torcida pela indicação ao Oscar.