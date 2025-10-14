Acesse sua conta
Alinne Rosa lançará música em homenagem à Wagner Moura: ‘molho do baiano’

Cantora faz homenagem ao ator que tem viajado o mundo para divulgação de ‘O Agente Secreto’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:32

Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura'
Alinne Rosa lançará música com nome 'Wagner Moura' Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora de axé music Alinne Rosa vai lançar uma música intitulada “Wagner Moura”, em homenagem ao ator que nos últimos meses não tem saído dos holofotes, principalmente após sua atuação em “O Agente Secreto”, filme aclamado pela crítica e que virou um fenômeno dentro e fora do Brasil.

Ao jornal CORREIO, a assessoria da artista confirmou a informação. A faixa inspirada no “molho do baiano”, como o ator ficou conhecido, é uma homenagem à mistura de charme, intensidade e tempero que marcam o artista baiano.

Desde a estreia de “O Agente Secreto” no Festival de Cannes, onde ganhou o prêmio de Melhor Ator, Wagner Moura tem participando de diversos eventos de divulgação do longa-metragem, já na campanha de torcida pela indicação ao Oscar.

Alinne, que arrasta multidões no Carnaval de Salvador, tem feito publicações em estúdios nas redes sociais, um preparativo para o verão da capital baiana. “Nosso dia incrível”, escreveu na legenda em que aparece ao lado de Carlinhos Brown, ao compor uma nova canção. Inclusive, a cantora puxa o bloco O Vale, da San Folia, que já abriu as vendas pelo valor de R$ 370.

