Artista vende escultura invisível sem forma física por mais de R$ 90 mil

Comprador levou apenas um certificado de aquisição e a indicação de que a “peça” deve ter de 1,5m x 1,5m

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:33

Obra não tem forma física
Obra não tem forma física

Quem explica o mundo das artes? O que para muitos pode ser considerado improvável, no mundo das artes é muito comum, por exemplo a venda de obras que parecem simples, mas tem um valor inestimável por causa do artista que a elaborou.

