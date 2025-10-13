VALOR INESTIMÁVEL

Artista vende escultura invisível sem forma física por mais de R$ 90 mil

Comprador levou apenas um certificado de aquisição e a indicação de que a “peça” deve ter de 1,5m x 1,5m

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 21:33

Obra não tem forma física Crédito: Reprodução

Quem explica o mundo das artes? O que para muitos pode ser considerado improvável, no mundo das artes é muito comum, por exemplo a venda de obras que parecem simples, mas tem um valor inestimável por causa do artista que a elaborou.

Em 2021, o artista italiano Salvatore Garau vende uma “escultura invisível” em um leilão online or 15 mil euros, cerca de R$ 92,1 mil. A obra intitulada de “lo Sono” foi vendida pelo Art-Rite de Milão, só existe no pensamento do artista e o comprador levou apenas um certificado de aquisição e a indicação de que a “peça” deve ter de 1,5m x 1,5m.

Em entrevista ao portal italiano “Arte Magazine”, Garau disse que se sente como “David contra Golias” ao fazer a arte do “vazio”. Além disso, Garau afirmou que tem como meta criar sete obras invisíveis. Além disso, na época tinha inaugurado a terceira delas em Nova York.