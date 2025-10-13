Acesse sua conta
O melhor e pior momento para se pesar: saiba a hora certa de subir na balança

Verificar o peso em horário diferentes pode resultar em variações e frustrar, especialmente que está no processo de emagrecimento

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 18:13

Especialista afirmam que diversos fatores influenciam no peso na balança
Especialistas afirmam que diversos fatores influenciam no peso na balança Crédito: Reprodução | Freepik

Seja qual for o objetivo de uma pessoa na academia, seja ganho de massa magra ou perda de peso, muitos se sentem frustrados ao subir na balança, especialmente após o treino. Se o objetivo é perda de peso, é pior, pois muitos acreditam que as gramas ou quilos a mais na balança é ganho de gordura, o que muitas vezes não é, pois diversos fatores podem alterar o que se vê na balança.

É importante subir na balança na hora certa

Não é indicado subri na balança todos os dias por Reprodução | Freepik

Nem tudo o que se vê na balança, é o que é

Você provavelmente conhece aquela pessoa que se pesa todos os dias na academia, ou até mesmo você seja essa pessoa. Especialmente os que pretendem perder peso, podem se sentir frustrados ao subir na balança, e verificar que o peso subiu em comparação ao dia anterior.

Em publicação feita pelas farmácias Pague Menos, a nutricionista funcional Carla Laprovitera explica que nem tudo que se vê na balança é o que, de fato é, mas como assim?

De acordo com a profissional é importante se consultar com um nutricionista para que a partir do cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal), seja possível saber o que no corpo é músculo ou líquido. Sendo assim, o peso pode estar mais elevado na balança, mas indicar um ganho de massa muscular, o objetivo de muitos, e não gordura.

O IMC é um parâmetro que relaciona o peso e a altura de uma pessoa para avaliar se está abaixo, no peso ideal ou acima do peso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Qual o melhor horário para subir na balança?

O melhor horário para se pesar seria em jejum, pois de acordo com a especialista, pela manhã “o líquido do corpo é filtrado e eliminado, e tudo o que foi consumido no dia anterior também”. Já o pior horário seria à noite por causa da “interferência [do que foi consumido] ao longo do dia. “Se você comeu mais sódio, se você bebeu menos água, se seu intestino funcionou menos, então tem essas variações”, explicou.

Posso me pesar em qualquer balança?

O nutricionista Gabriel Cavalheri, do canal do YouTube “Nutri Fora da Caixa” explicou que além de pesar nos horários corretos, não é recomendado se pesar todos os dias e em aparelhos de balança diferentes, porque os pesos serão muito distintos. “Você precisa se pesar num horário, vestido da mesma forma e na mesma balança. Não adianta você se pesar numa balança aqui, outra ali, na farmácia, porque vai ter variação. Então melhor horário mesmo é pela manhã, sem ter ingerido água, sem nenhuma roupa com menos volume possível e não se pesa todos os dias”.

