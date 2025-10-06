Acesse sua conta
5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável

Veja como preparar bebidas deliciosas com essa fruta rica em nutrientes importantes

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:43

Vitamina de mamão com aveia e mel (Imagem: Lazhko Svetlana | Shutterstock)
Vitamina de mamão com aveia e mel Crédito: Imagem: Lazhko Svetlana | Shutterstock

O mamão é um ingrediente nutritivo e versátil, considerado uma ótima escolha para incluir no preparo de vitaminas. Rico em fibras, vitaminas como A, C e do complexo B, além de minerais importantes como potássio e magnésio, ele contribui para o bom funcionamento do organismo e fortalece a imunidade.

A seguir, confira como preparar 5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável!

Vitamina de mamão com aveia e mel

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com linhaça e gengibre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite de amêndoas gelado
  • 2 colheres de sopa de linhaça dourada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com morango e iogurte

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 xícara de chá de morangos
  • 170 g de iogurte natural
  • 150 ml de leite de aveia gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com banana (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)
Vitamina de mamão com banana Crédito: Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock

Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 banana picada
  • 170 g de iogurte natural
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com abacate e cacau

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1/2 abacate maduro picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

