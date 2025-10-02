Acesse sua conta
Apenas 3 ovos cozidos por dia: em meio a divórcio, Nicole Kidman seguiu dieta restrita para emagrecer para filme

Atriz que se divorcia do cantor Keith Urban seguiu dieta em que consumia apenas ovos cozidos e impressiona

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:39

Nicole Kidman
Nicole Kidman Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nicole Kidman chamou atenção ao aparecer extremamente magra em um dos tapetes vermelhos. No entanto, poucos sabem que a atriz precisou seguir uma dieta restrita, apenas à base de ovos, para emagrecer a tempo suficiente de interpretar um papel.

