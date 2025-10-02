Apenas 3 ovos cozidos por dia: em meio a divórcio, Nicole Kidman seguiu dieta restrita para emagrecer para filme

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:39
Nicole Kidman chamou atenção ao aparecer extremamente magra em um dos tapetes vermelhos. No entanto, poucos sabem que a atriz precisou seguir uma dieta restrita, apenas à base de ovos, para emagrecer a tempo suficiente de interpretar um papel.
Nicole Kidman e Keith Urban
Nicole se prepara para o filme de “Cold Mountain” e chegou a vencer o Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, além do Globo de Ouro na mesma categoria. A atriz, no entanto, teve que fazer sacrifícios para o papel em meio a um divórcio conturbado.
A atriz que já é adepta de dietas um tanto quanto problemáticas para manter a boa forma, Nicole Kidman já chegou a seguir a “dieta do ovo”. Na época das gravações do filme, a loira comia apenas ovos cozidos em sua alimentação, o que não é recomendado por especialistas.
Segundo alguns veículos de comunicação, a ex-esposa de Tom Cruise costumava comer apenas um ovo cozido no café da manhã e duas ou mais três unidades da proteína no almoço e jantar. O que era apenas uma dieta para se preparar para o longa gerou resultados que a atriz gostou.
Nicole Kidman ganhou os holofotes nos últimos dias após pedir o divórcio do cantor Keith Urban. Após 19 anos juntos, os dois terminaram o casamento. Segundo o TMZ, os artistas já estavam vivendo separados desde junho de 2025.
De acordo com o site People, fontes próximas afirmam que a decisão de terminar partiu de Keith Urban. “Ela não queria isso”, afirmou uma fonte, que explicou ainda que a atriz vinha se esforçando para manter o casamento. O portal ainda afirmou que o cantor teria comprado um caso no Tennessee e deixado a mansão que vive com Nicole Kidman.