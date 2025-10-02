BIZARRO

Apenas 3 ovos cozidos por dia: em meio a divórcio, Nicole Kidman seguiu dieta restrita para emagrecer para filme

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:39

Nicole Kidman Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Nicole Kidman chamou atenção ao aparecer extremamente magra em um dos tapetes vermelhos. No entanto, poucos sabem que a atriz precisou seguir uma dieta restrita, apenas à base de ovos, para emagrecer a tempo suficiente de interpretar um papel.

Nicole se prepara para o filme de “Cold Mountain” e chegou a vencer o Oscar na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, além do Globo de Ouro na mesma categoria. A atriz, no entanto, teve que fazer sacrifícios para o papel em meio a um divórcio conturbado.

A atriz que já é adepta de dietas um tanto quanto problemáticas para manter a boa forma, Nicole Kidman já chegou a seguir a “dieta do ovo”. Na época das gravações do filme, a loira comia apenas ovos cozidos em sua alimentação, o que não é recomendado por especialistas.

Segundo alguns veículos de comunicação, a ex-esposa de Tom Cruise costumava comer apenas um ovo cozido no café da manhã e duas ou mais três unidades da proteína no almoço e jantar. O que era apenas uma dieta para se preparar para o longa gerou resultados que a atriz gostou.

Nicole Kidman ganhou os holofotes nos últimos dias após pedir o divórcio do cantor Keith Urban. Após 19 anos juntos, os dois terminaram o casamento. Segundo o TMZ, os artistas já estavam vivendo separados desde junho de 2025.