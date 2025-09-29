FIM DA RELAÇÃO

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos, diz jornal

Os dois não estariam mais juntos desde o início do verão americano

Elis Freire

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 22:24

Nicole Kidman e Keith Urban Crédito: Nicole Kidman e Keith Urban

A atriz Nicole Kidman e o cantor Keith Urban se separaram após 19 anos de casamento, segundo o jornal americano TMZ. A atriz de 58 anos e o cantor de 57 eram casados desde 2006 e os dois têm duas filhas juntas. De acordo com o veículo, diversas fontes próximas ao casal confirmaram a separação.

A decisão teria partido do músico e a atriz não queria a separação, tendo feito de tudo para manter a relação. Desde do início do verão americano, entre junho e julho, Keith comprou uma residência em Nashville e teria saído de casa. "Nicole está mantendo a família unida neste momento difícil desde que Keith se foi", disse uma fonte anônima ao jornal.

Nicole Kidman e Keith Urban 1 de 5

O casal apareceu junto publicamente pela última vez em junho deste ano, quando Nicole celebrou seu aniversário de 58 anos em jogo do Mundial de Clubes da Fifa entre o Los Angeles FC e o Espérance. Eles apareceram juntos no Geodis Park, em Nashville.