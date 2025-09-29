ABRIU O JOGO

Ainda existe amor? Karoline Lima não descarta volta com Léo Pereira, jogador do Flamengo

Influenciador e zagueiro do time carioca terminaram o relacionamento sob várias polêmicas

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:13

Influenciadora abriu o jogo sobre fim do relacionamento com o at Crédito: Reprodução | Instagram

Após polêmicas sobre o término entre o jogador Léo Pereira e Karoline Lima, a influenciadora resolveu abrir o jogo e concedeu a primeira entrevista após o término. Inclusive não descartou voltar com o atleta do Flamengo.

A influenciadora que desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (29) disse em entrevista ao portal LeoDias que não descarta uma reconciliação. “Foram dois anos, envolve família e um monte de coisa. Não vou dizer que é possível e nem impossível. Estou vivendo um dia de cada vez. Hoje para mim está sendo maravilhoso, ontem foi maravilhoso e amanhã já não sei”, disse a modelo.

Inclusive, a modelo revelou que ainda ama o jogador. “É claro que existe. Só que o amor se modifica também. Acho que o amor tem que se encaixar em outras áreas da vida. Amor, amizade, respeito e atenção, tudo caminha junto para um relacionamento funcionar”, disse a influenciadora.

Término de Karoline e Léo

Na última sexta-feira (26), Karoline e o zagueiro Léo Pereira, terminaram o relacionamento após quase dois anos de relacionamento. Os dois se conheceram em setembro de 2023, apresentados por amigos em comum, quando o jogador ainda estava em processo de separação de Tainá Castro. O namoro foi assumido publicamente no início de 2024, após meses de trocas de mensagens nas redes sociais.