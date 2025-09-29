Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ainda existe amor? Karoline Lima não descarta volta com Léo Pereira, jogador do Flamengo

Influenciador e zagueiro do time carioca terminaram o relacionamento sob várias polêmicas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 21:13

Influenciadora abriu o jogo sobre fim do relacionamento com o at
Influenciadora abriu o jogo sobre fim do relacionamento com o at Crédito: Reprodução | Instagram

Após polêmicas sobre o término entre o jogador Léo Pereira e Karoline Lima, a influenciadora resolveu abrir o jogo e concedeu a primeira entrevista após o término. Inclusive não descartou voltar com o atleta do Flamengo.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo e Karoline e Militão e Tainá por Reprodução
Karoline Lima e sua filha Cecícilia por Reprodução
Karoline Lima compartilhou 'perrengue chique' com os seguidores por Reprodução
Cecília e Karoline Lima por Reprodução
Cecília com a mãe, Karoline Lima, e o pai, Éder Militão por Reprodução
Karoline Lima e Cecília Militão por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
Léo Pereira, Karoline Lima, Éder Militão e Tainá Castro por Reprodução
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
1 de 19
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

‘Não tenho nada para comentar’, diz Karoline Lima sobre término com jogador Léo Pereira

Polêmicas, brigas e turbulência: as polêmicas do namoro de Karoline Lima e Léo Pereira

Chegou ao fim: Karoline Lima confirma término com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

Valor de pensão vazado, acusações e bolsas de luxo: entenda a briga entre Karoline Lima e Tainá Castro sobre Léo Pereira

Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

A influenciadora que desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (29) disse em entrevista ao portal LeoDias que não descarta uma reconciliação. “Foram dois anos, envolve família e um monte de coisa. Não vou dizer que é possível e nem impossível. Estou vivendo um dia de cada vez. Hoje para mim está sendo maravilhoso, ontem foi maravilhoso e amanhã já não sei”, disse a modelo.

Inclusive, a modelo revelou que ainda ama o jogador. “É claro que existe. Só que o amor se modifica também. Acho que o amor tem que se encaixar em outras áreas da vida. Amor, amizade, respeito e atenção, tudo caminha junto para um relacionamento funcionar”, disse a influenciadora.

Término de Karoline e Léo

Na última sexta-feira (26), Karoline e o zagueiro Léo Pereira, terminaram o relacionamento após quase dois anos de relacionamento. Os dois se conheceram em setembro de 2023, apresentados por amigos em comum, quando o jogador ainda estava em processo de separação de Tainá Castro. O namoro foi assumido publicamente no início de 2024, após meses de trocas de mensagens nas redes sociais.

Após o término do casal, começaram a circular várias especulações nas redes sociais sobre o real motivo da separação, mas nenhum dos dois deram detalhes. Alguns internautas apontaram que uma festa que teria acontecido na Argentina com a participação de Léo e outros jogadores do Flamengo poderia ter sido a motivação para o término, pois supostamente na celebração, o jogador teria traído a influenciadora, o que Karoline já descartou em entrevista. Além disso, o time do Flamengo se pronunciou, desmentindo a festa.

Leia mais

Imagem - Entenda como a inflexibilidade metabólica prejudica o emagrecimento

Entenda como a inflexibilidade metabólica prejudica o emagrecimento

Imagem - 7 dicas para aquecer corretamente os alimentos no micro-ondas

7 dicas para aquecer corretamente os alimentos no micro-ondas

Imagem - 5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

5 tendências de roupas e acessórios para a primavera

Mais recentes

Imagem - Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos, diz jornal

Nicole Kidman se separa de Keith Urban após 19 anos, diz jornal
Imagem - ‘O final que ela merecia ter’, diz Taís Araújo sobre final de Raquel em ‘Vale Tudo'

‘O final que ela merecia ter’, diz Taís Araújo sobre final de Raquel em ‘Vale Tudo'
Imagem - 3 signos vão atrair dinheiro inesperado esta semana; saiba quais

3 signos vão atrair dinheiro inesperado esta semana; saiba quais

MAIS LIDAS

Imagem - Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios
01

Feirão oferece mais de 600 vagas de empregos e estágios

Imagem - Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre
02

Bebidas adulteradas com metanol já mataram mais de 60 pessoas na Bahia; relembre

Imagem - Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel
03

Casamento às Cegas 50+: Rivo assume namoro com 'gêmea' de Lica após abandonar noiva na lua de mel

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana
04

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana