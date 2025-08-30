Acesse sua conta
Karoline Lima expõe valor de pensão de Léo Pereira a Tainá Militão e mostra compras de luxo

Influenciadora mostra ganhos de R$ 85,9 mil e acusa ex de Militão de usar cartão em compras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:20

Léo Pereira e Karoline Lima Crédito: Reprodução/Instagram

A disputa entre Karoline Lima e Tainá Militão ganhou novos capítulos na noite desta sexta-feira (29). A influenciadora, atual namorada do jogador do Flamengo Léo Pereira, expôs publicamente documentos financeiros para rebater críticas da ex-companheira do atleta e revelou valores da pensão paga por ele.

Nos stories, Karoline exibiu comprovantes de pagamento no valor de R$ 85,9 mil, quantia que seria destinada mensalmente à ex do zagueiro. “E só para eu não passar de mentirosa, para finalizar esse assunto, tá aqui o comprovante da pensão das crianças. Eu tive acesso e nunca foi atrasado, nunca foi deixado de ser pago”, afirmou.

Além da pensão, a influenciadora mostrou ainda um extrato de compra de 3 mil euros (cerca de R$ 18 mil) referente a um acessório de luxo. Segundo Karoline, a transação teria sido feita por Tainá usando um cartão conjunto com Léo Pereira, mesmo já estando em relacionamento com Éder Militão. “E sobre o cartão? Tá aqui, ó. Estava, sim, torrando em Madrid enquanto namorava o Eder”, disparou.

Karoline também destacou que o processo judicial envolvendo Tainá não seria relacionado diretamente aos filhos, mas sim a benefícios pessoais. “Como ela fez questão de postar aí o número do processo, quem quiser ter acesso vai ver que, sim, é um processo de alimentos, mas é um alimento para benefício dela, não das crianças. Vai ver que é, sim, sobre a faculdade dela”, explicou.

Ao falar sobre as polêmicas envolvendo o passado de Tainá e Léo, a influenciadora foi direta: “Isso daqui não é uma competição de quem sofreu mais, de quem passou mais barra. Não existe ex-filho, gente. Aqui é sobre filhos, a história é sobre filhos, é sobre pensão”, concluiu.

