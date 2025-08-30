Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Vale Tudo': Fátima descobre segredo explosivo e fica milionária em reviravolta inédita da trama

Personagem encontra arma contra Odete e vira o jogo em nova versão do clássico da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09:41

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

A nova versão de "Vale Tudo", produzida para celebrar os 60 anos da TV Globo, promete grandes emoções para os telespectadores. Nos próximos capítulos, Maria de Fátima (Bella Campos) passará de momentos de humilhação e desespero para uma virada surpreendente ao descobrir um segredo capaz de transformá-la em milionária.

A personagem, grávida e fragilizada após ser rejeitada por César (Cauã Reymond) e desprezada por Odete Roitman (Débora Bloch), terá sua sorte alterada quando descobre que Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto, está vivo. A revelação bombástica vem acompanhada de outro detalhe ainda mais chocante: o modelo foi escondido pela própria Odete.

Diante da descoberta, Fátima enxerga uma chance de vingança e decide usar a informação para chantagear a poderosa empresária. Em um confronto direto, ela ameaça revelar o paradeiro de Leonardo à imprensa caso não receba uma quantia milionária. “Fátima transforma a dor em poder ao usar o segredo como arma contra Odete, garantindo dinheiro e impondo respeito”, adianta a sinopse oficial.

Vale Tudo: Fátima

Fátima se joga das escadas em ato desesperado por Reprodução/TV Globo
Fátima se joga das escadas em ato desesperado por Reprodução/TV Globo
Fátima se joga das escadas em ato desesperado por Reprodução/TV Globo
Fátima ficará pobre por Reprodução
Fátima humilha Afonso e perde tudo por Reprodução
Fátima ficará arrasada por Reprodução
Fátima e César romperão de vez por Reprodução
Fátima fica curiosa com César por Reprodução
Fátima descobre que Solange está grávida de Afonso e surta por Reprodução
Raquel vai escorraçar a filha por Reprodução
Maria de Fátima tenta se aproximar da mãe sem sucesso por Reprodução
Maria de Fátima leva uma surra de Raquel por Reprodução
Maria de Fátima  ficará falida por Reprodução/TV Globo
Fátima engravidará de César por Reprodução/TV Globo
1 de 14
Fátima se joga das escadas em ato desesperado por Reprodução/TV Globo

A jogada marca o início de uma rivalidade ainda mais intensa entre as duas personagens, colocando frente a frente a ambição da jovem e a frieza da socialite. A vitória de Fátima, porém, não será definitiva e promete desencadear novas disputas de poder.

Leia mais

Imagem - MC Gui volta a expor que recebeu bilhete com instruções externas em 'A Fazenda'

MC Gui volta a expor que recebeu bilhete com instruções externas em 'A Fazenda'

Imagem - Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta em hospital de Londres

Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta em hospital de Londres

Imagem - Mais uma morte em 'Dona de Mim'? Briga termina em queda trágica

Mais uma morte em 'Dona de Mim'? Briga termina em queda trágica

Mais recentes

Imagem - Ex-namorado revela namoro com Marília Mendonça na infância e viraliza nas redes

Ex-namorado revela namoro com Marília Mendonça na infância e viraliza nas redes
Imagem - O paraíso na Baía de Todos-os-Santos que muitos baianos ainda não conhecem

O paraíso na Baía de Todos-os-Santos que muitos baianos ainda não conhecem
Imagem - Criador do bordão 'calabreso' é confirmado em 'A Fazenda 17'

Criador do bordão 'calabreso' é confirmado em 'A Fazenda 17'

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua