'Vale Tudo': Fátima descobre segredo explosivo e fica milionária em reviravolta inédita da trama

Personagem encontra arma contra Odete e vira o jogo em nova versão do clássico da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09:41

Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

A nova versão de "Vale Tudo", produzida para celebrar os 60 anos da TV Globo, promete grandes emoções para os telespectadores. Nos próximos capítulos, Maria de Fátima (Bella Campos) passará de momentos de humilhação e desespero para uma virada surpreendente ao descobrir um segredo capaz de transformá-la em milionária.

A personagem, grávida e fragilizada após ser rejeitada por César (Cauã Reymond) e desprezada por Odete Roitman (Débora Bloch), terá sua sorte alterada quando descobre que Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto, está vivo. A revelação bombástica vem acompanhada de outro detalhe ainda mais chocante: o modelo foi escondido pela própria Odete.

Diante da descoberta, Fátima enxerga uma chance de vingança e decide usar a informação para chantagear a poderosa empresária. Em um confronto direto, ela ameaça revelar o paradeiro de Leonardo à imprensa caso não receba uma quantia milionária. “Fátima transforma a dor em poder ao usar o segredo como arma contra Odete, garantindo dinheiro e impondo respeito”, adianta a sinopse oficial.

