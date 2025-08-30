NOVELA DAS 7

Mais uma morte em 'Dona de Mim'? Briga termina em queda trágica

Vilão será jogado da varanda, sofrerá grave acidente e acabará atrás das grades

A reta final de Deco (José Maria Brion) em "Dona de Mim" promete agitar a trama. O traficante, que entrou recentemente na novela, enfrentará um desfecho trágico depois de invadir a mansão dos Boaz em busca das drogas que foram trazidas ao Brasil escondidas na máquina de tatuagem de Nina (Flora Camolese).

Em cenas previstas para os próximos capítulos, Deco se desespera ao descobrir que Nina já se desfez do material ilícito e tenta intimidá-la com violência. Segundo os resumos divulgados, ele chega a machucar Nina ao segurar seu braço com força, mas a jovem consegue escapar e se tranca em um cômodo da casa

Na tentativa de proteger a filha, Filipa (Cláudia Abreu) enfrenta o criminoso, mas acaba sendo agredida e cai desacordada. A situação deixa Nina furiosa, e Jaques (Marcello Novaes) entra em cena com uma arma falsa, aumentando ainda mais a confusão.