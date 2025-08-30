Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais uma morte em 'Dona de Mim'? Briga termina em queda trágica

Vilão será jogado da varanda, sofrerá grave acidente e acabará atrás das grades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:56

Deco e Felipa se enfrentam em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final de Deco (José Maria Brion) em "Dona de Mim" promete agitar a trama. O traficante, que entrou recentemente na novela, enfrentará um desfecho trágico depois de invadir a mansão dos Boaz em busca das drogas que foram trazidas ao Brasil escondidas na máquina de tatuagem de Nina (Flora Camolese).

Em cenas previstas para os próximos capítulos, Deco se desespera ao descobrir que Nina já se desfez do material ilícito e tenta intimidá-la com violência. Segundo os resumos divulgados, ele chega a machucar Nina ao segurar seu braço com força, mas a jovem consegue escapar e se tranca em um cômodo da casa

Nina e Deco em "Dona de Mim"

Nina e Deco em Dona de Mim por Reprodução / Gshow
Deco em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Nina e Deco em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
1 de 3
Nina e Deco em Dona de Mim por Reprodução / Gshow

Na tentativa de proteger a filha, Filipa (Cláudia Abreu) enfrenta o criminoso, mas acaba sendo agredida e cai desacordada. A situação deixa Nina furiosa, e Jaques (Marcello Novaes) entra em cena com uma arma falsa, aumentando ainda mais a confusão.

Durante a briga, Nina reage com coragem e empurra Deco da varanda da mansão. O vilão cai desmaiado e sofre uma concussão cerebral. Apesar do acidente, ele não morrerá: Deco será levado para o hospital e, após se recuperar, acabará preso por tráfico internacional de drogas.

Leia mais

Imagem - Filho de Gugu, João Liberato celebra reconciliação familiar e planeja carreira na TV

Filho de Gugu, João Liberato celebra reconciliação familiar e planeja carreira na TV

Imagem - Alice Wegmann faz primeira aparição pública com o namorado, sobrinho-neto de Oscar Niemeyer

Alice Wegmann faz primeira aparição pública com o namorado, sobrinho-neto de Oscar Niemeyer

Imagem - Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

Autor de novela da Globo alfineta ‘Vale Tudo’: ‘Zé Maria e Isabel nunca voltaram a ser pobres’

Mais recentes

Imagem - Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta em hospital de Londres

Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta em hospital de Londres
Imagem - Filho de Gugu, João Liberato celebra reconciliação familiar e planeja carreira na TV

Filho de Gugu, João Liberato celebra reconciliação familiar e planeja carreira na TV
Imagem - Dinheiro, trabalho e sorte: veja as previsões de setembro para todos os signos

Dinheiro, trabalho e sorte: veja as previsões de setembro para todos os signos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua