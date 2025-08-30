Acesse sua conta
Filho de Gugu, João Liberato celebra reconciliação familiar e planeja carreira na TV

Primogênito do apresentador disse que união com a mãe e as irmãs trouxe paz após anos de briga pela herança

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:33

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, pode apresentar novo programa do SBT
João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, pode apresentar novo programa do SBT Crédito: Reprodução/Instagram

Após anos de disputas judiciais pela herança de R$ 1,4 bilhão deixada por Gugu Liberato, João Augusto Liberato, filho mais velho do apresentador, afirmou que a reconciliação da família trouxe alívio e tranquilidade em sua vida. Em entrevista  ao Terra, ele contou que a relação com a mãe, Rose Miriam di Matteo, e as irmãs, Marina e Sofia, voltou a ser como antes.

"A nossa relação voltou a ser como antes. Minhas irmãs não moram comigo, moro com a minha mãe lá nos Estados Unidos, mas tudo voltou ao normal. Todos nós nos amamos. Todos nós conversamos. Somos uma família novamente. Isso é o que faltava para eu me sentir confortável e em paz após a morte do meu pai", declarou João.

O rompimento aconteceu porque Rose Miriam não foi incluída no testamento do comunicador e entrou na Justiça alegando união estável, com apoio das filhas. João, por outro lado, defendeu o documento deixado pelo pai, ao lado da família paterna. A disputa chegou ao fim em 2023, com a manutenção do testamento: 75% dos bens divididos entre os três filhos e 25% destinados aos cinco sobrinhos de Gugu.

Para João, a reconciliação resgatou valores ensinados pelo pai. "Para mim, família é a coisa mais importante em nossas vidas. Quando a gente deu uma separada por causa dessa briga, isso me deixou triste. Meu pai sempre ensinou para a gente que a família tem que estar junta. Isso realmente doeu para mim, mas, graças a Deus, a gente acertou tudo e está todo mundo bem", disse.

João Liberato

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato está se preparando para se tornar apresentador por Reprodução/Instagram
Rose Miriam posta fotos com o filho após briga pela herança de Gugu por Reprodução
Portiolli e o filho de Gugu por Divulgação
João Augusto Liberato ganha presente inusitado da mãe por Reprodução
Rose Miriam Di Matteo, Gugu Liberato e os filhos: João Augusto, Marina e Sofia por Reprodução
1 de 5
João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato está se preparando para se tornar apresentador por Reprodução/Instagram

Atualmente, João mora em Orlando, nos Estados Unidos, com a mãe, mas pretende passar os próximos meses no Brasil para iniciar sua trajetória como comunicador. Inspirado no pai, ele deseja seguir carreira na televisão, mas começará pela internet. "Tenho muito prazer em estar na frente das câmeras, em me expressar para as pessoas. A televisão exige muito mais trabalho e experiência. Sei que um dia conseguirei chegar lá, mas quero começar com algo que tenho controle e que possa fazer eu mesmo", explicou.

Apesar da timidez, o jovem tem se preparado para enfrentar os desafios da comunicação. "O meu pai era uma pessoa muito tímida, mas ele se abria na frente das câmeras. Eu sou uma pessoa muito tímida, mas acho que vou me soltando com a prática. Comecei a fazer várias gravações para mim mesmo, para ir treinando, e acho que isso vai me ajudar a ir me soltando", completou.

