Cápsula do tempo selada pela princesa Diana em 1991 é aberta em hospital de Londres

Entre os objetos preservados estavam uma TV de bolso, sementes de árvores e um CD de Kylie Minogue

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 08:29

Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 Crédito: Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street

Uma cápsula do tempo enterrada pela princesa Diana em 1991 foi aberta nesta semana no Great Ormond Street Hospital for Children, em Londres, no Reino Unido. O local passa por obras para a construção de um novo centro de tratamento de câncer, o que motivou a remoção da caixa.

Funcionários que nasceram em 1991 ou que já trabalhavam no hospital na época participaram da cerimônia. Entre os itens encontrados, estavam sementes de árvores, uma televisão de bolso, uma calculadora movida a energia solar, moedas britânicas, um holograma de floco de neve, papel reciclado, um passaporte europeu e até um CD da cantora Kylie Minogue.

Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991

Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street
1 de 3
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street

Diana foi presidente do hospital em 1989 e marcou presença na cerimônia que selou a cápsula dois anos depois. Conhecida por seu envolvimento em causas sociais, a princesa visitava frequentemente crianças internadas no local.

Janet Holmes, especialista em brinquedos terapêuticos que já trabalhava na unidade em 1991, destacou a lembrança que teve ao ver um dos objetos. “Ver a TV de bolso ali me trouxe tantas lembranças. Eu tinha comprado uma para o meu marido naquela época, para quando ele tinha uma folga enquanto dirigia seu ônibus pelo país. Elas eram muito caras naquela época!”, disse em comunicado.

Já Rochana Redkar, pesquisadora clínica da Unidade de Hematologia Oncológica Pediátrica, comemorou o momento histórico. “Foi maravilhoso participar deste evento. Eu tinha acabado de entrar para o hospital seis meses antes e estava muito animada por participar da remoção da cápsula do tempo, que estava enterrada no ano em que nasci!”, afirmou.

