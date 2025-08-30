REALITY SHOW

MC Gui volta a expor que recebeu bilhete com instruções externas em 'A Fazenda'

Funkeiro expõe falha na produção e reafirma que não usou a vantagem para avançar no jogo

Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09:07

Mc Gui afirma ter recebido informações externas durante "A Fazenda" Crédito: Reprodução

Em uma nova entrevista ao portal Leo Dias, MC Gui reafirmou ter recebido uma informação externa durante sua participação em A Fazenda 13 (2021). Mesmo com informações exclusivas, ele garante que não usou esse privilégio para alterar sua postura dentro do reality e ainda criticou a produção pela falha.

O cantor explicou que solicitou tabaco após quatro anos sem fumar, e a produção autorizou que o mantimento fosse enviado pela sua equipe. “Em vez de comprarem, pediram para a minha produção comprar, enviar para eles e aí sim me mandarem dentro da sede,” relatou. Isso abriu uma brecha que o permitiu receber um bilhete escondido junto ao kit.

Segundo MC Gui, o bilhete, escrito em letra minúscula, trazia instruções bem específicas. “Rico é campeão. Se aproxima do Rico, conversa com ele, não briga mais com ele. Fica ao lado da Mileide, da Aline Mineiro e bebe na próxima festa, que você está muito chato.”

Ele relatou que só percebeu a mensagem na décima folha de seda ao preparar um cigarro e que o bilhete estava estrategicamente escondido.

MC Gui não poupou críticas à equipe de produção da Record. “A produção do reality show que tem que ter o mínimo de discernimento de, pô, ‘vou gastar 50 reais ali, mas não vou correr o risco de passar uma informação pra dentro do programa. Seus mão (sic) de vaca... Com tudo aquilo, meu Deus do céu...”