MC Gui volta a expor que recebeu bilhete com instruções externas em 'A Fazenda'

Funkeiro expõe falha na produção e reafirma que não usou a vantagem para avançar no jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 09:07

Mc Gui afirma ter recebido informações externas durante
Mc Gui afirma ter recebido informações externas durante "A Fazenda" Crédito: Reprodução

Em uma nova entrevista ao portal Leo Dias, MC Gui reafirmou ter recebido uma informação externa durante sua participação em A Fazenda 13 (2021). Mesmo com informações exclusivas, ele garante que não usou esse privilégio para alterar sua postura dentro do reality e ainda criticou a produção pela falha.

O cantor explicou que solicitou tabaco após quatro anos sem fumar, e a produção autorizou que o mantimento fosse enviado pela sua equipe. “Em vez de comprarem, pediram para a minha produção comprar, enviar para eles e aí sim me mandarem dentro da sede,” relatou. Isso abriu uma brecha que o permitiu receber um bilhete escondido junto ao kit.

Segundo MC Gui, o bilhete, escrito em letra minúscula, trazia instruções bem específicas. “Rico é campeão. Se aproxima do Rico, conversa com ele, não briga mais com ele. Fica ao lado da Mileide, da Aline Mineiro e bebe na próxima festa, que você está muito chato.”

Mc Gui em "A Fazenda"

MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução
1 de 4
MC Gui em "A Fazenda" por Reprodução

Ele relatou que só percebeu a mensagem na décima folha de seda ao preparar um cigarro e que o bilhete estava estrategicamente escondido.

MC Gui não poupou críticas à equipe de produção da Record. “A produção do reality show que tem que ter o mínimo de discernimento de, pô, ‘vou gastar 50 reais ali, mas não vou correr o risco de passar uma informação pra dentro do programa. Seus mão (sic) de vaca... Com tudo aquilo, meu Deus do céu...”

Mesmo com o alerta de favoritismo de Rico Melquiades, MC Gui afirma não ter mudado sua postura. “Eu sabia que o Rico era favorito… e eu não perdi a minha verdade pra poder ganhar o prêmio. Eu não faço isso por dinheiro.”

