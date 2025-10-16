ÓBITO

Família revela causa da morte de Diane Keaton

Familiares divulgaram comunicado na revista People, no qual também agradeceram as "mensagens extraordinárias" de apoio recebidas de fãs e amigos nos últimos dias

Diane Keaton (1946-2025) com os filhos, Duke e Dexter, em foto de maio de 2018 Crédito: Reprodução/Getty Images

A atriz Diane Keaton morreu aos 79 anos em decorrência de uma pneumonia. A causa da morte foi confirmada pela família em comunicado divulgado à revista People, no qual agradeceram as manifestações de carinho recebidas desde o falecimento da estrela.

“A família Keaton está imensamente grata pelas mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua querida Diane, que faleceu de pneumonia em 11 de outubro”, diz a nota.

Conhecida por papéis marcantes em clássicos como O Poderoso Chefão, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa e Alguém Tem Que Ceder, Diane Keaton era considerada uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood. Ao longo da carreira, foi premiada com o Oscar e o Globo de Ouro, além de ser reverenciada por sua personalidade única e estilo inconfundível, que influenciou gerações.

A família pediu que os fãs que desejarem prestar homenagens à atriz façam doações a instituições ligadas a causas que ela defendia, como abrigos de animais e bancos de alimentos.

“Ela amava os animais e sempre foi atuante em seu apoio às pessoas em situação de rua, então qualquer doação em sua memória para um banco de alimentos local ou abrigo de animais seria uma homenagem linda e muito bem-vinda”, acrescentaram os familiares.

Dias após a morte, a imprensa americana noticiou que o estado de saúde da atriz se agravou de forma repentina.

“A saúde dela piorou muito de repente, o que foi avassalador para todos que a amavam. Foi algo completamente inesperado, principalmente para alguém com tanta força e vitalidade”, relatou uma pessoa próxima.

De acordo com a mesma fonte, Diane passou os últimos meses cercada apenas pelos familiares mais próximos, que preferiram manter a situação em sigilo.

“Nem mesmo amigos de longa data sabiam completamente o que estava acontecendo”, contou.

Em março, a atriz havia colocado à venda sua casa em Brentwood, na Califórnia — uma decisão que surpreendeu amigos e fãs, já que Keaton afirmara anteriormente que pretendia permanecer no local para sempre. Nos últimos meses, ela também deixou de ser vista com frequência caminhando pela vizinhança com seus cachorros, um hábito que mantinha havia anos.

“Ela morou em Brentwood por muitos anos e amava a região. Até poucos meses atrás, saía todos os dias para passear com o cachorro. Estava sempre com seu estilo: chapéu e óculos escuros, independentemente do clima”, disse outra fonte. “Era simpática, engraçada e conversava com todo mundo. Tinha um jeito excêntrico e aquele charme do cinema clássico de Hollywood. Era realmente muito especial.”

