REDE DE APOIO

Nicole Bahls monta quarto para bebê de funcionária em casa; veja

Apresentadora compartilhou detalhes do local nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:12

Nicole Bahls monta quarto para filho de funcionária na sua casa Crédito: Reprodução

Conhecida pela generosidade e carisma, a apresentadora Nicole Bahls mostrou para os seguidores no último fim de semana os detalhes de um quarto que montou para Salomão, filho de apenas 2 meses da sua funcionária Priscila. O local foi pensado para oferecer apoio e conforto à mãe e filho no retorno ao trabalho.

Nas redes sociais, Nicole compartilhou imagens do cômodo amplo, com direito à cabaninha infantil para brincadeira. As imagens também mostram os outros três filhos de Priscila, em visita ao local montado especialmente para o irmãozinho deles que chegou ao mundo.

O quarto infantil foi construído no sítio de Bahls, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, propriedade com cerca de 20 mil metros quadrados. “Refúgio de amor do Salomão pronto! Cada detalhe desse cantinho foi pensado com carinho, conforto e segurança”, escreveu a apresentadora em publicação no Instagram.