Nicole Bahls e Alvaro vivem impasse e podem recusar convite para o BBB 26

Os dois viraram sucesso no "Dança dos Famosos" e foram sondados para integrar o grupo Camarote da próxima edição do reality show

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 12:21

Nicole Bahls e Alvaro
Nicole Bahls e Alvaro Crédito: Reprodução/Instagram

Nicole Bahls e Alvaro estão entre os nomes cotados para integrar o grupo Camarote no "Big Brother Brasil 26". Sucesso absoluto no "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", os influenciadores foram sondados para participar da próxima edição do reality show, que estreia no dia 12 de janeiro. Mas um impasse pode impedir a participação de ambos no programa.

Segundo o jornal Extra, os dois ficaram tentados a aceitar o convite, mas possuem contratos longos e fixos com uma marca de cerveja. Assim, para integrarem a atração, teriam que estar dispostos a romper o contrato com a cervejaria e pagar uma multa alta prevista em caso de rescisão. Vale citar que o BBB 26 tem como patrocinadora oficial uma marca concorrente à que eles representam.

O fato de Nicole já ter participado de "A Fazenda", da Record, não é mais um impeditivo. Isso porque, com a saída de Boninho da Globo, a regra de que ex-participantes de outros reality shows não poderiam ser convidados para o "Big Brother Brasil" não existe mais. Ou seja, nesse sentido, o caminho estaria aberto para a modelo.

Nicole já comentou sobre a possibilidade. Em conversa ocorrida durante os bastidores do "Dança dos Famosos", ela disse que é uma experiência "incrível" participar de reality shows, e falou que adoraria ir para o BBB na mesma edição do criador de conteúdo Álvaro, com quem iniciou a amizade nos ensaios do quadro do "Domingão".

"Se me chamassem para ir com o Álvaro para o BBB, eu ia amar, porque eu amo o Álvaro! O Álvaro é uma delícia de pessoa, é meu amigo de trabalho. Estar com o Álvaro ainda concorrendo a vários prêmios seria um sonho", falou Nicole, que foi eliminada do "Dança dos Famosos" nesta semana.

