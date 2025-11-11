Acesse sua conta
Vini Jr. apaga foto romântica com Virginia após viralizar vídeo polêmico da influenciadora com personal trainer

Jogador do Real Madrid deletou repost; entenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:46

Vini Jr. e Virginia Fonseca
Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

O namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca voltou a se tornar assunto nas redes sociais na manhã desta terça-feira (11). O jogador do Real Madrid havia repostado uma declaração de amor da namorada no Stories do Instagram, mas apagou o registro horas depois. A reação do atacante veio após um vídeo da influenciadora com o personal trainer viralizar.

Na segunda-feira (10), Virginia havia publicado uma foto carinhosa ao lado de Vini, com a legenda: "Já começando a semana com muita saudade". O post, inclusive, veio após a apresentadora do "Sabadou", do SBT, afirmar, em outro momento, sobre ser "mãe solteira de 3". O jogador compartilhou a imagem com a namorada e incluiu emojis de coração.

Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução

Porém, horas depois, um outro conteúdo da loira acabou chamando atenção dos seguidores. No vídeo em questão, Virginia aparece recebendo uma massagem nas costas de seu novo personal trainer após um treino. "Isso aqui é para quê?", pergunta. O profissional explicou para que servia o aparelho que usou: "Dar uma relaxada na sua musculatura". Ela então brinca. "Depois uma banheirinha de gelo será?", respondeu. "Banheirinha de gelo, sauninha", acrescentou o personal.

O trecho viralizou e causou polêmica entre os fãs. "Ele mordendo os lábios", apontou um internauta. "Cuidado hein, Vini", escreveu outro. "Eu já vi isso em algum lugar", afirmou uma terceira pessoa. "Desnecessário", opinou mais uma. "Suspeito", comentou outra.

Com a repercussão, fãs notaram que Vini Jr. apagou o repost romântico. "Parece que deu ruim… Será ciúme do personal?", especulou um seguidor. 

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. Vini jr. E Virginia Fonseca

