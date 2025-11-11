NOVELA DAS 9

Viviane Araújo reage a rumores sobre ser par romântico de Belo em ‘Três Graças’

Atriz e rainha de bateria diz ter sido pega de surpresa com boatos de que contracenaria com o ex-marido em trama de Aguinaldo Silva

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:41

Viviane reage com bom humor a boatos de reencontro com Belo em novela Crédito: Reprodução

Viviane Araújo comentou com bom humor os rumores de que poderia dividir cena com o ex-marido Belo na próxima novela das nove da Globo, escrita por Aguinaldo Silva. A informação começou a circular após a colunista Carla Bittencourt confirmar o nome da atriz no elenco da trama Três Graças.

Em entrevista ao portal LeoDias, Viviane disse que não sabia de nada.“Que situação, né? Não sei, gente. Isso aí realmente me pegou de surpresa. Não, não sei de nada, realmente”, afirmou, rindo.

Durante a conversa, Monique relembrou que Belo havia comentado estar aberto à ideia de contracenar com a ex. Ao ouvir isso, Viviane reagiu com leveza.“Ah, legal, legal, né? Mas realmente eu ainda não sei de nada.”

A atriz, que atualmente está em cartaz com uma peça teatral, reforçou que segue ativa no trabalho.“Tô com o meu espetáculo agora em novembro na Bahia e, em dezembro, no Rio. Quando não tô em novela, gosto de estar atuando. Minha carreira continua aí.”

Mãe de Joaquim, de 3 anos, fruto do casamento com Guilherme Militão, Viviane também falou sobre o carinho do filho.“Ele me elogia o tempo todo. Fala: ‘mamãe, você tá linda’. Me beija, me abraça… É muito amor.”