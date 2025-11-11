Acesse sua conta
Viviane Araújo reage a rumores sobre ser par romântico de Belo em ‘Três Graças’

Atriz e rainha de bateria diz ter sido pega de surpresa com boatos de que contracenaria com o ex-marido em trama de Aguinaldo Silva

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:41

Viviane Araújo reage com bom humor a boatos de reencontro com Belo em novela da Globo
Viviane reage com bom humor a boatos de reencontro com Belo em novela

Viviane Araújo comentou com bom humor os rumores de que poderia dividir cena com o ex-marido Belo na próxima novela das nove da Globo, escrita por Aguinaldo Silva. A informação começou a circular após a colunista Carla Bittencourt confirmar o nome da atriz no elenco da trama Três Graças.

Em entrevista ao portal LeoDias, Viviane disse que não sabia de nada.“Que situação, né? Não sei, gente. Isso aí realmente me pegou de surpresa. Não, não sei de nada, realmente”, afirmou, rindo.

Durante a conversa, Monique relembrou que Belo havia comentado estar aberto à ideia de contracenar com a ex. Ao ouvir isso, Viviane reagiu com leveza.“Ah, legal, legal, né? Mas realmente eu ainda não sei de nada.”

Três Graças: núcleo jovem e adjacências

O bebê de Joélly é fruto do romance com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico que passou a frequentar a Chacrinha em busca de drogas.
Raul é filho de Arminda e neto de Josefa, um jovem introspectivo que sofre com o desprezo da mãe e se isola em seus conflitos internos.
Arminda (Grazi Massafera)
Arminda é a viúva de Rogério e amante de Santiago Ferette, com quem compartilha segredos e negócios ilícitos. Vive em um casarão de luxo em São Paulo, onde esconde dinheiro dentro de uma escultura neoclássica.
Kellen (Luiza Rosa) e Joélly (Alana Cabral)
Xamã viverá o traficante Bagdá
1 de 6
O bebê de Joélly é fruto do romance com Raul (Paulo Mendes), rapaz rico que passou a frequentar a Chacrinha em busca de drogas.

A atriz, que atualmente está em cartaz com uma peça teatral, reforçou que segue ativa no trabalho.“Tô com o meu espetáculo agora em novembro na Bahia e, em dezembro, no Rio. Quando não tô em novela, gosto de estar atuando. Minha carreira continua aí.”

Tarot desta terça (11 de novembro) indica sorte e ganhos inesperados para os signos

Mãe de Joaquim, de 3 anos, fruto do casamento com Guilherme Militão, Viviane também falou sobre o carinho do filho.“Ele me elogia o tempo todo. Fala: ‘mamãe, você tá linda’. Me beija, me abraça… É muito amor.”

Apesar do susto com a especulação, Viviane não descartou a possibilidade de reencontrar Belo diante das câmeras.“A arte é meu trabalho. Mas, por enquanto, não tem nada oficial. Vamos esperar pra ver o que vem por aí.”

