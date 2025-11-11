POLÊMICA

Ex-produtor faz novas acusações contra viúva de Gal Costa e relembra briga judicial após morte da cantora

Gabriel Fischmann fez um desabafo nas redes sociais e chamou Wilma Petrillo de “trapaceira”

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07:27

Vilma Petrillo e Gal Costa Crédito: Reprodução

Três anos depois da morte de Gal Costa, o produtor Gabriel Fischmann, que trabalhou com a cantora em diferentes momentos da carreira, voltou a fazer críticas públicas à viúva e ex-empresária Wilma Petrillo. Em um texto publicado nas redes sociais, ele acusou Wilma de ter prejudicado profissionais próximos à artista e de agir com deslealdade.

“Há três anos um país inteiro ficou conhecendo a sua cara de cão, de caos, de coice, de coisa ruim”, escreveu o produtor. “Prejudicou, trapaceou, golpeou, sujou, maculou… uma vida repleta de maldades, desacertos e tragédias”, completou.

As declarações resgataram tensões antigas entre pessoas que conviveram com a cantora. Desde a morte de Gal, em novembro de 2022, Wilma Petrillo e Gabriel Costa, filho adotivo da artista, protagonizaram uma disputa na Justiça que envolvia o reconhecimento de união estável e o controle do espólio.

O embate terminou apenas em setembro de 2024, com um acordo para o compartilhamento de bens, direitos autorais e obrigações administrativas. A decisão encerrou um processo acompanhado de perto por fãs e colegas de Gal, que consideravam o caso um dos mais delicados da música brasileira recente.