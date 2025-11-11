RECUPERAÇÃO

Isabel Veloso surge após alta hospitalar e emociona fãs com desabafo: ‘Saí de lá outra pessoa’

Após passar 24 dias internada para transplante, influenciadora de 19 anos fala sobre os desafios da recuperação em casa

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:55

Isabel Veloso comemora alta e fala sobre o processo de recuperação Crédito: Reprodução/Instagram

Isabel Veloso voltou a interagir com o público nesta terça-feira (11) depois de quase um mês internada para um transplante de medula óssea. A influenciadora, de 19 anos, compartilhou nas redes sociais que recebeu alta médica e está retomando aos poucos a rotina, ainda em fase de cuidados intensivos.

De aparência frágil, Isabel contou que o tratamento segue exigente e que o corpo sente os efeitos dos remédios. “Estou em casa desde ontem. Estou bem inchada ainda, tomando 18 comprimidos por dia. Foi muito difícil esses dias lá, meu Deus. Passei tanta coisa”, contou em vídeo publicado nos stories.

A jovem afirmou que, apesar do cansaço e dos enjoos, pretende futuramente relatar mais detalhes sobre o processo do transplante. “Nem consigo falar muito agora, mas foi muita coisa que eu vivi. Saí de lá outra pessoa”, disse.