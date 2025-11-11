ASTROLOGIA

Cartas do Tarot indicam renovação de energias e intenções com o portal 11:11

Momento favorece equilíbrio emocional, escuta interior e decisões guiadas pela intuição

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:59

Tarot Crédito: Shutterstock

O portal energético 11:11 marca uma semana de renovação espiritual e expansão interior. De acordo com o tarot da astróloga Ana Cristina Paixão, o período é ideal para quem busca alinhar mente e coração, tomar decisões com mais leveza e confiar na própria intuição.

A vibração do 11:11 representa um chamado para o recomeço. É um convite para revisitar desejos, limpar o que não serve mais e reforçar as intenções que realmente importam. A energia da semana pede conexão com o presente e abertura para sinais do universo.

