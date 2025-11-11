VOLTARAM?

Sarah Poncio e Jonathan Couto viajam juntos para Paris e levantam rumores de reconciliação

Casal se separou em 2021 após traição dele com cunhada da influenciadora

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:40

Sarah Poncio e Jonathan Couto Crédito: Reprodução

Sarah Poncio e Jonathan Couto, que foram casados e têm dois filhos, foram flagrados juntos em Paris, na França. Os dois apareceram em fotos tiradas no aeroporto e divulgadas pelo perfil Daily Garotinho, que descreveu a viagem como “romântica”.

A publicação também chamou atenção por incluir um comentário de Victor Martins, ex-namorado de Sarah. “Obrigada pela informação, acabei de saber também”, escreveu ele, indicando surpresa ao ver o registro. Segundo a assessoria da influenciadora, o relacionamento de Sarah e Victor teria terminado em junho.

Sarah Poncio e Jonathan Couto 1 de 8

De acordo com o perfil, uma fonte afirmou que Sarah e Jonathan teriam embarcado em uma “viagem de casal para a cidade do amor”. Ainda segundo a página, o cantor havia encerrado recentemente um namoro com uma mulher chamada Agnes, e os dois estariam conversando sobre uma possível reconciliação.

Sarah e Jonathan teriam embarcado em uma “viagem de casal" Crédito: Reprodução

Nas redes sociais, o reencontro causou alvoroço entre os fãs. “Voltando às antigas”, “A era Poncio voltou” e “Finalmente fofocas boas de acompanhar” foram alguns dos comentários sobre o possível retorno do casal.

Relembre a relação dos dois

Sarah e Jonathan anunciaram o fim do casamento em setembro de 2021, após uma relação marcada por polêmicas. Durante a primeira gravidez de Sarah, o cantor se envolveu com Letícia Almeida, então namorada de Saulo Poncio, irmão da influenciadora. Letícia engravidou de Jonathan, mas inicialmente afirmou que o bebê era de Saulo, que chegou a registrar a criança.