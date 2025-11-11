Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sarah Poncio e Jonathan Couto viajam juntos para Paris e levantam rumores de reconciliação

Casal se separou em 2021 após traição dele com cunhada da influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:40

Sarah Poncio e Jonathan Couto
Sarah Poncio e Jonathan Couto Crédito: Reprodução

Sarah Poncio e Jonathan Couto, que foram casados e têm dois filhos, foram flagrados juntos em Paris, na França. Os dois apareceram em fotos tiradas no aeroporto e divulgadas pelo perfil Daily Garotinho, que descreveu a viagem como “romântica”.

A publicação também chamou atenção por incluir um comentário de Victor Martins, ex-namorado de Sarah. “Obrigada pela informação, acabei de saber também”, escreveu ele, indicando surpresa ao ver o registro. Segundo a assessoria da influenciadora, o relacionamento de Sarah e Victor teria terminado em junho.

Sarah Poncio e Jonathan Couto

Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução
1 de 8
Sarah Poncio e Jonathan Couto por Reprodução

De acordo com o perfil, uma fonte afirmou que Sarah e Jonathan teriam embarcado em uma “viagem de casal para a cidade do amor”. Ainda segundo a página, o cantor havia encerrado recentemente um namoro com uma mulher chamada Agnes, e os dois estariam conversando sobre uma possível reconciliação.

Sarah e Jonathan teriam embarcado em uma “viagem de casal" Crédito: Reprodução

Nas redes sociais, o reencontro causou alvoroço entre os fãs. “Voltando às antigas”, “A era Poncio voltou” e “Finalmente fofocas boas de acompanhar” foram alguns dos comentários sobre o possível retorno do casal.

Relembre a relação dos dois

Sarah e Jonathan anunciaram o fim do casamento em setembro de 2021, após uma relação marcada por polêmicas. Durante a primeira gravidez de Sarah, o cantor se envolveu com Letícia Almeida, então namorada de Saulo Poncio, irmão da influenciadora. Letícia engravidou de Jonathan, mas inicialmente afirmou que o bebê era de Saulo, que chegou a registrar a criança.

Sarah e Jonathan são pais de José e João e mantêm uma relação amigável. Letícia, por sua vez, é mãe de Maria Madalena, filha com Jonathan, e de outras duas meninas, Maria Teresa e Maria Olivia, frutos de relacionamentos posteriores. Já Saulo teve três filhos, Davi, Henri e Beni, com a ex-mulher Gabi Brandt.

Leia mais

Imagem - Isabel Veloso surge após alta hospitalar e emociona fãs com desabafo: ‘Saí de lá outra pessoa’

Isabel Veloso surge após alta hospitalar e emociona fãs com desabafo: ‘Saí de lá outra pessoa’

Imagem - Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta após briga com colega de banda, diz colunista

Imagem - Ex-produtor faz novas acusações contra viúva de Gal Costa e relembra briga judicial após morte da cantora

Ex-produtor faz novas acusações contra viúva de Gal Costa e relembra briga judicial após morte da cantora

Tags:

Sarah Poncio E Jonathan Couto

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)
Imagem - Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace

Casamento de Narcisa e Boninho teve promessa com mil ovos, entrada sem par e festa milionária no Copacabana Palace

MAIS LIDAS

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância
01

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que lhe deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
02

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
03

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente
04

O portal 11/11 abre uma nova era de sorte, e 3 signos vão sentir isso imediatamente