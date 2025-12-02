CONFIRA

Veja como é mansão de Gil do Vigor, à venda por mais de R$ 3 milhões

Influenciador decidiu vender imóvel por falta de uso

Felipe Sena

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 21:56

Gil do Vigor colocou mansão à venda Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O economista e ex-BBB, Gil do Vigor, colocou uma mansão à venda em um dos condomínios fechados mais luxuosos de Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife (PE). O imóvel está à venda por R$ 3,2 milhões.

A casa tem quatro vagas de garagem, duas delas cobertas, e é dividida em dois andares. No térreo, fica a sala de estar, sala de jantar, cozinha, despensa, área de serviço, dois lavabos, piscina, área gourmet e uma suíte com closet. Já o andar de cima conta com três suítes e um quarto que foi transformado em escritório por Gil.

O imóvel fica em um lote de 450 metros quadrados, sendo 390 metros quadrados de área construída, e tem apenas três anos de uso.

O corretor Paulo Bruno Arruda, responsável pela venda do imóvel, compartilhou um vídeo no YouTube sobre o imóvel. O profissional anunciou que o influenciador irá vender o imóvel já mobiliado e equipado com eletrodomésticos. Gil e a família irão retirar apenas alguns pertences pessoais.