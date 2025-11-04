Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com cara de hotel de luxo no litoral baiano: veja como é a mansão de Alice Wegmann

Além do décor, o imóvel foi pensado para ser vivido intensamente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:22

Mansão de Alice Wegmann
Mansão de Alice Wegmann Crédito: Gustavo Bresciani/Divulgação

A atriz transformou o sobrado no Jardim Botânico em um refúgio criativo e acolhedor, com ambientes integrados, obras de arte brasileiras e um projeto que reflete sua personalidade vibrante

Cinco anos depois de comprar um sobrado de 361 metros quadrados no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, Alice Wegmann decidiu reformar completamente o espaço que hoje traduz sua fase mais madura e luminosa. A atriz, que vive a personagem Solange Duprat no remake de Vale Tudo, da TV Globo, queria renovar o lar sem perder o charme e o acolhimento originais.

Mansão de Alice Wegmann

Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação
1 de 16
Mansão de Alice Wegmann por Gustavo Bresciani/Divulgação

O projeto, assinado pelo arquiteto Lucas Carrara, com gestão de Jackie Britto e execução de Cris Cardoso, abriu e fechou vãos, trocou revestimentos, redesenhou a iluminação e criou novos espaços, como um closet e uma penteadeira integrada à suíte. A ideia era preservar o aconchego da casa, mas com mais vida, textura e cor.

Leia mais

Imagem - Rafa Kalimann abre o jogo sobre decisão de Nattan de vender mansão dos sonhos

Rafa Kalimann abre o jogo sobre decisão de Nattan de vender mansão dos sonhos

Imagem - Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Como é a mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica avaliada R$ 26,4 milhões

Imagem - Como é a mansão de Gisele Bündchen, avaliada em R$ 100 milhões, com elevador e suíte que ocupa um andar inteiro

Como é a mansão de Gisele Bündchen, avaliada em R$ 100 milhões, com elevador e suíte que ocupa um andar inteiro

“Ela queria manter os objetos carregados de memória afetiva, misturando peças novas com móveis e lembranças que já faziam parte da história dela”, contou o arquiteto. O ponto de partida foi o quadro Sereia, de Alfredo Volpi, que Alice fazia questão de colocar no quarto. A partir dele, nasceram as escolhas de tons e materiais.

O azul, cor predominante, aparece em ladrilhos hidráulicos, tapetes e detalhes do mobiliário. É também uma referência direta à natureza, que sempre guiou as decisões da atriz. “Sou apaixonada pelo Horto. Em dez minutos estou numa cachoeira, e em quinze, no mar. Isso me resgata da correria e me traz paz”, disse ela.

Leia mais

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro com 500 m² e banheiro com mármore raro da Bahia

Como é a casa de João Vicente de Castro com 500 m² e banheiro com mármore raro da Bahia

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões

Como é a mansão do cantor Belo no Rio avaliada em R$ 10 milhões

Na sala de estar, integrada à cozinha, os sofás brancos e a mesa de centro da Century convivem com obras de Akira Cravo, João Betti, Leo Aversa, Maria Flexa, Walter Carvalho e Chico Flores. O tapete foi desenhado especialmente para o ambiente, e o paisagismo, assinado pelo Terrá.rio, reforça o toque natural.

A cozinha, aberta para a sala, combina marcenaria branca e amadeirada com bancadas de tom esverdeado da Pedra Belli e Vitória Stone. Plantas pendentes suavizam o espaço, enquanto uma bancada curva garante fluidez e praticidade para receber amigos.

Alice Wegmann

Alice Wegmann por Reprodução
Alice Wegmann por Reprodução
Alice Wegmann por Reprodução
Internautas compararam Alice Wegmann à Wandinha Addams por Reprodução/Redes Sociais
Peça usada por Alice Wegmann lembra muito a vestimenta da personagem de 'A Família Addams' por Reprodução/Redes Sociais
Alice Wegmann por Reprodução
Peça usada por Alice Wegmann lembra muito a vestimenta da personagem de 'A Família Addams' por Reprodução/Redes Sociais
Alice Wegmann por Reprodução
Internautas compararam Alice Wegmann à Wandinha Addams por Reprodução
1 de 9
Alice Wegmann por Reprodução

Entre os destaques está também o quarto principal, onde o quadro de Volpi norteia toda a decoração. O ambiente conta com cama e recamier da Aparato, enxoval da Casa Versátil e luminárias delicadas da Ikea. O closet, com marcenaria da Casttini, reflete o estilo funcional e leve de Alice.

Leia mais

Imagem - Veja como é a mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada em até R$ 50 milhões

Veja como é a mansão 'greco-goiana' de Gusttavo Lima avaliada em até R$ 50 milhões

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - FOTOS: Veja como é por dentro a mansão de R$ 85 milhões que viralizou no TikTok

FOTOS: Veja como é por dentro a mansão de R$ 85 milhões que viralizou no TikTok

No banheiro, os ladrilhos em tons de azul e a floreira em madeira de demolição trazem personalidade. “Costumamos brincar que o banheiro é a cereja do bolo do projeto”, contou o arquiteto.

Além do décor, o imóvel foi pensado para ser vivido intensamente. Há uma sala de leitura e home office com poltrona Mole de Sergio Rodrigues, uma área gourmet voltada para o jardim e um lounge externo com balanço e muitas plantas. “Olho para essa casa e penso: caramba, conquistei. É um sonho”, afirmou a atriz.

A iluminação, com pontos indiretos e abajures, garante um clima aconchegante, enquanto o paisagismo e os elementos naturais criam um refúgio dentro da cidade. “Alice é ligada à arte, ao design e à natureza. A casa é uma extensão disso: alegre, leve e feita para acolher e proteger”, definiu o arquiteto Lucas Carrara.

A decoração mistura arte, simplicidade e história, refletindo o jeito espontâneo e afetivo da moradora. “Nunca quis abrir mão dos meus livros e dos objetos que fui juntando ao longo dos anos. Gosto do básico e do simples, mas com conforto e qualidade. Quero que tudo aqui tenha sentido e permaneça com o tempo”, finalizou Alice Wegmann.

As informações são do Casa e Jardim.

Tags:

Alice Wegmann Casas Mansão

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada