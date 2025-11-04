CASA DOS FAMOSOS

Com cara de hotel de luxo no litoral baiano: veja como é a mansão de Alice Wegmann

Além do décor, o imóvel foi pensado para ser vivido intensamente

Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17:22

Mansão de Alice Wegmann Crédito: Gustavo Bresciani/Divulgação

A atriz transformou o sobrado no Jardim Botânico em um refúgio criativo e acolhedor, com ambientes integrados, obras de arte brasileiras e um projeto que reflete sua personalidade vibrante

Cinco anos depois de comprar um sobrado de 361 metros quadrados no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, Alice Wegmann decidiu reformar completamente o espaço que hoje traduz sua fase mais madura e luminosa. A atriz, que vive a personagem Solange Duprat no remake de Vale Tudo, da TV Globo, queria renovar o lar sem perder o charme e o acolhimento originais.

Mansão de Alice Wegmann 1 de 16

O projeto, assinado pelo arquiteto Lucas Carrara, com gestão de Jackie Britto e execução de Cris Cardoso, abriu e fechou vãos, trocou revestimentos, redesenhou a iluminação e criou novos espaços, como um closet e uma penteadeira integrada à suíte. A ideia era preservar o aconchego da casa, mas com mais vida, textura e cor.

“Ela queria manter os objetos carregados de memória afetiva, misturando peças novas com móveis e lembranças que já faziam parte da história dela”, contou o arquiteto. O ponto de partida foi o quadro Sereia, de Alfredo Volpi, que Alice fazia questão de colocar no quarto. A partir dele, nasceram as escolhas de tons e materiais.

O azul, cor predominante, aparece em ladrilhos hidráulicos, tapetes e detalhes do mobiliário. É também uma referência direta à natureza, que sempre guiou as decisões da atriz. “Sou apaixonada pelo Horto. Em dez minutos estou numa cachoeira, e em quinze, no mar. Isso me resgata da correria e me traz paz”, disse ela.

Na sala de estar, integrada à cozinha, os sofás brancos e a mesa de centro da Century convivem com obras de Akira Cravo, João Betti, Leo Aversa, Maria Flexa, Walter Carvalho e Chico Flores. O tapete foi desenhado especialmente para o ambiente, e o paisagismo, assinado pelo Terrá.rio, reforça o toque natural.

A cozinha, aberta para a sala, combina marcenaria branca e amadeirada com bancadas de tom esverdeado da Pedra Belli e Vitória Stone. Plantas pendentes suavizam o espaço, enquanto uma bancada curva garante fluidez e praticidade para receber amigos.

Alice Wegmann 1 de 9

Entre os destaques está também o quarto principal, onde o quadro de Volpi norteia toda a decoração. O ambiente conta com cama e recamier da Aparato, enxoval da Casa Versátil e luminárias delicadas da Ikea. O closet, com marcenaria da Casttini, reflete o estilo funcional e leve de Alice.

No banheiro, os ladrilhos em tons de azul e a floreira em madeira de demolição trazem personalidade. “Costumamos brincar que o banheiro é a cereja do bolo do projeto”, contou o arquiteto.

Além do décor, o imóvel foi pensado para ser vivido intensamente. Há uma sala de leitura e home office com poltrona Mole de Sergio Rodrigues, uma área gourmet voltada para o jardim e um lounge externo com balanço e muitas plantas. “Olho para essa casa e penso: caramba, conquistei. É um sonho”, afirmou a atriz.

A iluminação, com pontos indiretos e abajures, garante um clima aconchegante, enquanto o paisagismo e os elementos naturais criam um refúgio dentro da cidade. “Alice é ligada à arte, ao design e à natureza. A casa é uma extensão disso: alegre, leve e feita para acolher e proteger”, definiu o arquiteto Lucas Carrara.

A decoração mistura arte, simplicidade e história, refletindo o jeito espontâneo e afetivo da moradora. “Nunca quis abrir mão dos meus livros e dos objetos que fui juntando ao longo dos anos. Gosto do básico e do simples, mas com conforto e qualidade. Quero que tudo aqui tenha sentido e permaneça com o tempo”, finalizou Alice Wegmann.