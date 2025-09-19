CURIOSIDADES

FOTOS: Veja como é por dentro a mansão de R$ 85 milhões que viralizou no TikTok

Imóvel milionário chama atenção com design e tecnologia exclusivos

Agência Correio

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 06:00

Casa de luxo impressiona com detalhes que lembram um resort Crédito: EPTV

Uma mansão avaliada em R$ 85 milhões, localizada em Valinhos (SP), conquistou milhões de visualizações no TikTok após ser apresentada pela corretora Mônica Poplawski, especialista em imóveis de luxo. Com espaços que lembram um resort, o imóvel se destaca pelo requinte e pelas tecnologias exclusivas.

A propriedade, que já recebeu propostas de compra, mas não foi vendida, reúne artigos de luxo importados e design sofisticado, atraindo a curiosidade de quem sonha em conhecer uma verdadeira casa milionária por dentro.

Mansão de R$ 85 milhões viralizou no TikTok 1 de 16

Detalhes que impressionam

Com 3.583 m² de área construída em um terreno de 7.751 m², a mansão chama atenção pela combinação de luxo e conforto. Um dos destaques é a ducha sensorial avaliada em 250 mil euros, além das espreguiçadeiras de mármore aquecidas trazidas da Inglaterra.

O imóvel conta com uma sala de cinema equipada com poltronas reclináveis de couro, academia envidraçada e uma ampla área gourmet com duas churrasqueiras. A piscina, de 25 metros e revestida em travertino nero, é cercada por jardins que recebem manutenção de robôs desenvolvidos na Suécia, além de esculturas de artistas renomados.

Na suíte principal, o banheiro tem bancada feita em lápis-lazúli, uma pedra semipreciosa geralmente usada em joias. O spa oferece jacuzzis de água doce e salgada, saunas e ofurôs, reforçando o caráter exclusivo da residência.

Sucesso no tiktok