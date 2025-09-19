Acesse sua conta
FOTOS: Veja como é por dentro a mansão de R$ 85 milhões que viralizou no TikTok

Imóvel milionário chama atenção com design e tecnologia exclusivos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 06:00

Casa de luxo impressiona com detalhes que lembram um resort
Casa de luxo impressiona com detalhes que lembram um resort Crédito: EPTV

Uma mansão avaliada em R$ 85 milhões, localizada em Valinhos (SP), conquistou milhões de visualizações no TikTok após ser apresentada pela corretora Mônica Poplawski, especialista em imóveis de luxo. Com espaços que lembram um resort, o imóvel se destaca pelo requinte e pelas tecnologias exclusivas.

A propriedade, que já recebeu propostas de compra, mas não foi vendida, reúne artigos de luxo importados e design sofisticado, atraindo a curiosidade de quem sonha em conhecer uma verdadeira casa milionária por dentro.

Mansão de R$ 85 milhões viralizou no TikTok

Mansão de R$ 85 milhões por Reprodução

Detalhes que impressionam

Com 3.583 m² de área construída em um terreno de 7.751 m², a mansão chama atenção pela combinação de luxo e conforto. Um dos destaques é a ducha sensorial avaliada em 250 mil euros, além das espreguiçadeiras de mármore aquecidas trazidas da Inglaterra.

