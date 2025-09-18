Quer acabar com a papada? Conheça 10 dicas para perder gordura no pescoço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00
A papada é um incômodo estético que pode atingir pessoas de todas as idades e tipos físicos. Embora seja comum procurar soluções rápidas, especialistas reforçam que não existe fórmula mágica.
De acordo com profissionais, a redução dessa gordura localizada depende de uma estratégia combinada: treinos físicos bem orientados, alimentação balanceada e, em alguns casos, procedimentos dermatológicos.
Exercícios de força, como inclinações e rotações do pescoço, fortalecem a musculatura, mas não eliminam a gordura isoladamente. Eles funcionam melhor quando associados ao gasto calórico geral.
Atividades aeróbias, como caminhada e corrida, aceleram a queima de gordura. “É a união de força e aeróbio que gera resultados reais na definição do rosto”, explica o educador físico Cleber da Silva Guilherme, em entrevista ao Globo Esporte.
Postura correta também faz diferença. Manter ombros alinhados e evitar olhar excessivo para baixo, principalmente ao usar celular, ajuda a prevenir flacidez e reduz a aparência da papada.
A dermatologista Viviane Nogueira destaca que a predisposição genética pode acelerar o aparecimento da papada. Em muitas pessoas, a partir dos 30 anos, essa região já mostra sinais de acúmulo.
A estrutura óssea da mandíbula influencia diretamente. “Quando há retração do osso com o envelhecimento, a gordura tende a se acumular ainda mais, mesmo em indivíduos magros”, explica a especialista ao GE.
Outro fator importante é o envelhecimento natural da pele, que diminui a produção de colágeno. O resultado é perda de firmeza no pescoço e aumento da flacidez sob o queixo.
Entre os tratamentos disponíveis, estão as enzimas lipolíticas, a criolipólise e o ultrassom microfocado, indicados para redução de gordura. Já para flacidez, técnicas como radiofrequência e bioestimuladores de colágeno são recomendadas.
Procedimentos cirúrgicos, como lifting ou lipoaspiração, podem ser alternativas quando o excesso de pele e gordura já está avançado. A escolha depende sempre da avaliação médica.
No dia a dia, cremes com ativos firmadores e o uso de protetor solar no pescoço ajudam a manter os resultados. Somados a exercícios e alimentação, eles prolongam a firmeza da região.
A papada não desaparece de um dia para o outro, mas pode ser reduzida com dedicação e cuidados contínuos. Especialistas reforçam que o resultado é fruto de um conjunto de estratégias.
Combinar alimentação rica em nutrientes, treinos regulares e atenção à postura traz resultados visíveis em médio prazo. A persistência é o que garante um contorno facial mais definido.
Com acompanhamento profissional, é possível suavizar o problema, recuperar a firmeza da pele e aumentar a autoestima de forma natural e progressiva.