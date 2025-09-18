LIPO NATURAL

Quer acabar com a papada? Conheça 10 dicas para perder gordura no pescoço

Dermatologistas e educadores físicos explicam como suavizar a papada

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:00

Gordura sob o queixo pode ser reduzida com exercícios, postura e tratamentos Crédito: Freepik

A papada é um incômodo estético que pode atingir pessoas de todas as idades e tipos físicos. Embora seja comum procurar soluções rápidas, especialistas reforçam que não existe fórmula mágica.

De acordo com profissionais, a redução dessa gordura localizada depende de uma estratégia combinada: treinos físicos bem orientados, alimentação balanceada e, em alguns casos, procedimentos dermatológicos.

Exercícios aliados do contorno facial

Exercícios de força, como inclinações e rotações do pescoço, fortalecem a musculatura, mas não eliminam a gordura isoladamente. Eles funcionam melhor quando associados ao gasto calórico geral.

Atividades aeróbias, como caminhada e corrida, aceleram a queima de gordura. “É a união de força e aeróbio que gera resultados reais na definição do rosto”, explica o educador físico Cleber da Silva Guilherme, em entrevista ao Globo Esporte.

Postura correta também faz diferença. Manter ombros alinhados e evitar olhar excessivo para baixo, principalmente ao usar celular, ajuda a prevenir flacidez e reduz a aparência da papada.

Genética, idade e postura

A dermatologista Viviane Nogueira destaca que a predisposição genética pode acelerar o aparecimento da papada. Em muitas pessoas, a partir dos 30 anos, essa região já mostra sinais de acúmulo.

A estrutura óssea da mandíbula influencia diretamente. “Quando há retração do osso com o envelhecimento, a gordura tende a se acumular ainda mais, mesmo em indivíduos magros”, explica a especialista ao GE.

Outro fator importante é o envelhecimento natural da pele, que diminui a produção de colágeno. O resultado é perda de firmeza no pescoço e aumento da flacidez sob o queixo.

Tratamentos e alternativas eficazes

Entre os tratamentos disponíveis, estão as enzimas lipolíticas, a criolipólise e o ultrassom microfocado, indicados para redução de gordura. Já para flacidez, técnicas como radiofrequência e bioestimuladores de colágeno são recomendadas.

Procedimentos cirúrgicos, como lifting ou lipoaspiração, podem ser alternativas quando o excesso de pele e gordura já está avançado. A escolha depende sempre da avaliação médica.

No dia a dia, cremes com ativos firmadores e o uso de protetor solar no pescoço ajudam a manter os resultados. Somados a exercícios e alimentação, eles prolongam a firmeza da região.

Disciplina é o segredo

A papada não desaparece de um dia para o outro, mas pode ser reduzida com dedicação e cuidados contínuos. Especialistas reforçam que o resultado é fruto de um conjunto de estratégias.

Combinar alimentação rica em nutrientes, treinos regulares e atenção à postura traz resultados visíveis em médio prazo. A persistência é o que garante um contorno facial mais definido.