Rafa Kalimann abre o jogo sobre decisão de Nattan de vender mansão dos sonhos

Felipe Sena
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:41
Recentemente o cantor Nattan revelou que colocou sua mansão em Fortaleza, no Ceará, o que surpreendeu muitos seguidores que acompanham a rotina do cantor junto a esposa, Rafa Kalimann, que está grávida de uma menina que vai se chamar Zuza.
Rafa Kalimann e Nattan
A influenciadora explicou em conversa com a revista Quem que a decisão de Nattan de vender a casa dos sonhos em que vivia, foi para morar com ela em São Paulo.
“Talvez, se fosse em qualquer outro momento, a gente não estivesse preparado ainda para isso, temos que respeitar o nosso tempo e o tempo do outro”, disse Rafa. A influenciadora também explicou que os dois já tinham tido uma conversa sobre construir uma família, assim como a gestação. “A gente decidiu sobre o nosso lar”, ressaltou.
Mansão de Nattan em Fortaleza
“Decidimos juntos onde seria melhor para ambos morarem, já que os nossos trabalhos são muito importantes para nós dois. Então, esse comprometimento é uma responsabilidade de fato, o mínimo que você precisa seguir após um acordo que a gente fez um com o outro”. Na residência atual do casal, está sendo construído um quarto para a filha, com o tema “campo”, que reflete o modo como eles pretendem criar Zuza.
Para Rafa, o “ponto principal de qualquer relacionamento é o diálogo”, por isso é importante é “entender quais são as suas expectativas e do outro e o que queremos construir”, ponderou. “A partir disso, temos que nos responsabilizamos por isso. Existem relacionamentos nos quais a gente se prepara para começar a falar sobre filho, outros que cogitamos hipóteses e aqueles que nem cogitamos. Tem relacionamentos que a gente decide construir algo juntos. Foi exatamente assim comigo e com o Nattan. A gente entendeu que era esse o momento que a gente queria viver e construir uma família”, contou Rafa Kalimann.