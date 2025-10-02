Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rafa Kalimann e Nattan divergem ao falar sobre casamento

A apresentadora destacou que não planeja nada por agora, já o cantor deixou claro seus planos para o momento especial

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:32

Rafa Kalimann e Nattan
Rafa Kalimann e Nattan Crédito: Reprodução

Rafa Kalimann e Nattan se abriram sobre os próximos passos do relacionamento. Os dois pombinhos estão à espera de Zuza, primeira filha do casal. Durante entrevista ao programa Conversa com Bial, eles tiveram posturas diferentes ao falar dos planos para o casamento.

Grávida, a apresentadora disse que eles não pretendem oficializar a união por agora, ou mesmo em breve, e admitiu que ela tenta frear um pouco as coisas, dando tempo ao tempo. 

Rafa Kalimann e Nattan

Rafa Kalimann e Nattan fizeram chá revelação nesta terça (10) por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
Nattan ganhou um cachorro de presente da namorada, Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução/Instagram
Rafa e Nattan se surpreenderam ao encontrar bolsa de luxo no final no fundo da embalagem por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan em chá revelação por Reprodução / Redes Sociais
Nattan e Rafa Kalimann por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
Nattan ganhou um cachorro de presente da namorada, Rafa Kalimann por Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann e Nattan em vídeo de anuncio da gravidez por Reprodução
Nattan e Rafa Kalimann por Reprodução / Redes Sociais
Layla / Nattanzinho e Rafa Kalimann por Reprodução / Redes Sociais
Rafa Kalimann e Nattan por Reprodução | Instagram
1 de 17
Rafa Kalimann e Nattan fizeram chá revelação nesta terça (10) por Reprodução

Leia mais

Imagem - Nattan releva sentir sintomas da gravidez de Rafa Kalimann: 'Sinto até mais que ela'

Nattan releva sentir sintomas da gravidez de Rafa Kalimann: 'Sinto até mais que ela'

Imagem - Grávida, Rafa Kalimann revela que vai colocar sobrenome artístico em Zuza

Grávida, Rafa Kalimann revela que vai colocar sobrenome artístico em Zuza

Imagem - Rafa Kalimann surpreende Nattan com filhote de cachorro e nome inusitado surpreende

Rafa Kalimann surpreende Nattan com filhote de cachorro e nome inusitado surpreende

“Eu que estou dando uma segurada. A gente conversa muito sobre isso. A relação é uma escolha, o casamento é uma escolha, o amor é uma escolha, é uma construção. E ter um filho, principalmente, é a maior escolha de todas. É uma responsabilidade. E quando a gente escolhe, a gente se reafirma todos os dias que aquilo foi uma escolha. Isso facilita muito para gente na construção”, afirmou Rafa.

Já Nattan revelou que já tem muitas ideias na mente e pretende fazer uma grande festa, em duas etapas. “Quero fazer uma festa aqui e outra bem longe, numa ilha bem abandonada. Porque eu tenho essas paradas, essas paranoias, entendeu? Uma ilha bem abandonada, e tal. Na festa daqui a gente leva todo mundo. E depois fazemos algo na ilha, só eu e ela”, falou. 

“Tenho medo de casar com ele, porque já imagino o tamanho da confusão que vai ser", brincou a famosa, em resposta.

Rafa Kalimann e Nattan assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2024. Em junho deste ano, a influenciadora fez uma postagem emocionante para revelar a gravidez ao público.

Leia mais

Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Imagem - Leonardo posta foto com José Leonardo e surpreende: 'Cara do vovô'

Leonardo posta foto com José Leonardo e surpreende: 'Cara do vovô'

Imagem - Prefeito publica foto só de cueca no aniversário e viraliza nas redes sociais

Prefeito publica foto só de cueca no aniversário e viraliza nas redes sociais

Tags:

Casamento

Mais recentes

Imagem - Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’

Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube e diz que público ‘está ficando velho’
Imagem - Leonardo posta foto com José Leonardo e surpreende: 'Cara do vovô'

Leonardo posta foto com José Leonardo e surpreende: 'Cara do vovô'
Imagem - Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

Virginia sai para jantar com Éder Militão, parceiro de Vini Jr. no Real Madrid, e esposa do jogador, diz jornal

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador
01

Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
02

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante
04

Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante