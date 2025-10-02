Rafa Kalimann e Nattan divergem ao falar sobre casamento

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 22:32
Rafa Kalimann e Nattan se abriram sobre os próximos passos do relacionamento. Os dois pombinhos estão à espera de Zuza, primeira filha do casal. Durante entrevista ao programa Conversa com Bial, eles tiveram posturas diferentes ao falar dos planos para o casamento.
Grávida, a apresentadora disse que eles não pretendem oficializar a união por agora, ou mesmo em breve, e admitiu que ela tenta frear um pouco as coisas, dando tempo ao tempo.
Rafa Kalimann e Nattan
“Eu que estou dando uma segurada. A gente conversa muito sobre isso. A relação é uma escolha, o casamento é uma escolha, o amor é uma escolha, é uma construção. E ter um filho, principalmente, é a maior escolha de todas. É uma responsabilidade. E quando a gente escolhe, a gente se reafirma todos os dias que aquilo foi uma escolha. Isso facilita muito para gente na construção”, afirmou Rafa.
Já Nattan revelou que já tem muitas ideias na mente e pretende fazer uma grande festa, em duas etapas. “Quero fazer uma festa aqui e outra bem longe, numa ilha bem abandonada. Porque eu tenho essas paradas, essas paranoias, entendeu? Uma ilha bem abandonada, e tal. Na festa daqui a gente leva todo mundo. E depois fazemos algo na ilha, só eu e ela”, falou.
“Tenho medo de casar com ele, porque já imagino o tamanho da confusão que vai ser", brincou a famosa, em resposta.
Rafa Kalimann e Nattan assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2024. Em junho deste ano, a influenciadora fez uma postagem emocionante para revelar a gravidez ao público.