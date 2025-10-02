Acesse sua conta
Prefeito publica foto só de cueca no aniversário e viraliza nas redes sociais

Fotos de Chrystophe Divino também fazem referência ao livro "Cinquenta Tons de Cinza"

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 21:54

Chrystophe Divino
Chrystophe Divino Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O prefeito do município de Canhoba, em Sergipe, viralizou nas redes sociais após publicar um álbum de fotos em comemoração ao seu aniversário de 40 anos. A publicação desta quinta-feira (2) chamou a atenção por conter fotos em que o chefe do Executivo aparece apenas de cueca.

O carrossel é iniciado com fotos de Chrystophe Divino em referência ao livro Cinquenta Tons de Cinza, da autora E. L. James. Nas imagens seguintes, o prefeito aparece vestindo smoking e óculos escuros em um escritório. Depois, ele aparece lendo o livro referenciado nas primeiras fotos e, logo depois, posa apenas com uma cueca preta.

Veja as fotos publicadas por Chrystophe Divino,

Na legenda, Chrystophe celebrou a chegada aos 40 anos e destacou sua jornada pessoal de crescimento. "É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados, e para olhar para o futuro com renovada esperança e determinação. Aos 40 anos, a vida oferece uma perspectiva mais madura e sábia, permitindo que se aproveitem as oportunidades e se construam novos sonhos”, escreveu o político.

Chrystophe reagiu com surpresa à repercussão das fotos e argumentou que seu trabalho não deve ser medido pela sua vida privada. "Fico feliz que a gente vê uma parcela da população que entende o quanto a política evoluiu e está mais jovem, o quanto ela cresceu. A gente não vive mais em formatos que eram ditados", declarou.

"São pessoas que acreditam que o resultado do político é aquilo que ele faz dentro do município, o que mostra para a população, e não o que se trata da sua vida particular", acrescentou.

Tags:

Brasil Instagram Prefeito

