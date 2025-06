REDES SOCIAIS

Prefeita que viralizou ao dançar de biquini diz que teve vídeo vazado: 'Extremamente violada'

Patrícia Alencar relatou que havia publicado o conteúdo íntimo em uma conta privada

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de junho de 2025 às 16:43

Patrícia Alencar (MDB) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Patrícia Alencar (MDB), prefeita do município de Marituba, localizado na Região Metropolitana de Belém, no estado do Pará, teve um vídeo pessoal divulgado em redes sociais e grupos de mensagens. Nesta sexta-feira (6), a chefe do executivo maritubense contou que o conteúdo, em que aparece dançando uma música de forró vestindo um biquini, foi divulgado sem o seu consentimento. >

O registro publicado nos stories nesta sexta foram gravados durante uma entrevista para uma emissora de rádio local. Patrícia contou que costuma utilizar duas contas no Instagram: um perfil profissional, onde compartilha seu dia a dia na prefeitura de Marituba, e uma segunda conta onde costuma publicar conteúdos da sua vida pessoal, para apenas cerca de 187 pessoas. >

O vídeo que viralizou foi publicado na segunda conta há cerca de 15 dias e foi divulgado sem a permissão de Patrícia. No dia em que o vídeo foi gravado, era final de semana e ela estava prestes a sair para a praia e decidiu compartilhar o momento com os seguidores. >

"Um dos seguidores gravou a tela e passou a filmagem para todos os sites e perfis do Instagram que divulgam informações e notícias aqui no estado e assim o vídeo tomou essa repercussão", explicou. "Fiquei abismada, porque é uma coisa íntima. Era um vídeo íntimo, porque eu postei no meu Instagram pessoal", declarou. >

Me senti extremamente violada, porque se eu quisesse postar para o Brasil inteiro ver, eu teria postado no meu perfil profissional. Patrícia Alencar Prefeita de Marituba (PA)

Após tomar grandes proporções a circulação do referido vídeo, ela decidiu publicar novamente o conteúdo, agora no perfil profissional, que já atingiu 861 mil seguidores até a tarde desta sexta, rebatendo as críticas que estava recebendo. "Sério que toda essa confusão é por causa de uma mulher de biquini?", questionou Patrícia. "Égua de machismo, evoluam. Mulher pode ser trabalhadora, mãe e bonitinha. Uma mulher sendo feliz e nada demais", afirmou, na publicação da quarta-feira (4).>

"Eu não vou deixar de ser a Patrícia que é mãe, amiga, pessoa, porque antes de estar prefeita, eu sou a Patrícia", destacou a prefeita durante a entrevista.>