Prefeita rebate críticas após viralizar em vídeo dançando forró de biquini: 'Machismo'

Patrícia Alencar costuma dividir momentos do cotidiano com seus 755 mil seguidores

Patrícia Alencar (MDB), prefeita do município de Marituba, localizado na Região Metropolitana de Belém, no estado do Pará, foi às redes sociais na última quarta-feira (4), para criticar comentários sobre um vídeo em ela aparece usando um biquini e dançando a música "Que Pancada de Mulher", do cantor Xand Avião". O vídeo circulou nas redes sociais e grupos de mensagens da região. Alencar publicou novamente o conteúdo argumentando que os comentários sobre a publicação possuíam tom machista. >