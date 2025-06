MATO GROSSO

Dentista é indiciado por morte de idoso que ganhou R$ 201 milhões na Mega-Sena

Pecuarista sofreu parada cardiorrespiratória durante cirurgia odontológica

A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou, nesta quarta-feira (4), um dentista pela morte do pecuarista Antônio Lopes de Siqueira, de 73 anos, durante um procedimento odontológico realizado em Cuiabá. Siqueira havia ganhado, 25 dias antes do óbito, o prêmio de mais de R$ 201 milhões no sorteio da Mega-Sena. Segundo a investigação, não há qualquer relação entre o falecimento e o valor recebido pelo idoso. A informação foi divulgada pelo Uol. >

O sorteio que mudou a vida de Antônio ocorreu no dia 9 de novembro, quando ele acertou as seis dezenas do concurso 2.795 da Mega-Sena: 13, 16, 33, 43, 46 e 55. Com um jogo simples de R$ 5, ele venceu uma probabilidade de uma em mais de 50 milhões. O prêmio, no valor de R\$ 201.963.763,26, foi resgatado no dia 11 do mesmo mês. Antônio era conhecido na região por atuar na compra e venda de gado em fazendas do Mato Grosso. >