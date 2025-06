VEJA RELATO

'O que não mata, engorda': jovem enviou áudio sobre bolo para amigas antes de morrer

Adolescente morreu depois de receber em casa um doce entregue por um motoboy com um bilhete anônimo

Esther Morais

Publicado em 5 de junho de 2025 às 10:08

Jovem enviou áudio sobre bolo para amigas antes de morrer Crédito: Reprodução

A adolescente Ana Luiza de Oliveira Neves, que morreu depois de comer um bolo envenenado, enviou um áudio para um grupo de amigas falando sobre a surpresa de ter recebido o doce de uma pessoa anônima. "Gente, o que não mata, engorda. Se eu morrer, morreu. 'Vapo'. Eu estou comendo. Se eu morrer envenenada, vocês já sabem", disse. >

"Não sei se foi amigo ou amiga minha [que enviou a comida]. Vou ler o cartão para vocês. Mano, eu queria saber quem foi. Eu estou com raiva", desbafa. Depois, ela começa a ler a carta enviada junto com o bolo: ‘Um mimo para a menina mais doce e com a personalidade incrível que eu conheço’, diz a encomenda. "Gente, eu juro por Deus, eu quero agradecer quem me deu isso”, acrescentou a jovem.>

O caso ocorreu no último domingo (1°), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia de Itapecerica da Serra, que solicitou à Justiça a apreensão de uma adolescente de 17 anos. "Ela foi ouvida em depoimento. Diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos", afirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao portal UOL.>

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a irmã de Ana Luiza, de 18 anos, recebeu o bolo de pote em casa, no Parque Paraíso, por volta das 17h de sábado. Havia um bilhete com a frase "Um mimo pra garota mais linda que já vi" e, no verso, estava escrito Lulu Linda. Ana Luiza chegou em casa cerca de uma hora depois e comeu o bolo. Por volta das 18h50, ela começou a passar mal.

O quadro se gravou e o pai da jovem a levou para um hospital particular. A adolescente foi atendida e diagnosticada com intoxicação alimentar. Depois de medicada, ela recebeu alta. No entanto, no dia seguinte, por volta das 16h, a adolescente passou a ter sintomas mais graves e foi levada novamente ao pronto-socorro, onde já chegou sem sinais vitais.>

De acordo com o registro policial, no relatório médico consta que Ana Luiza chegou ao pronto-socorro após aproximadamente 20 minutos de parada cardiorrespiratória. Ela estava cianótica (coloração azulada ou acinzentada da pele, decorrente de oxigenação insuficiente do sangue), com hipotermia, sem batimentos cardíacos e sem respiração.>