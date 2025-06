SÃO PAULO

Adolescente que confessou ter envenenado amiga com bolo pode ficar detida? Entenda punição

Autora foi encaminhada à Fundação Casa após a Justiça autorizar a apreensão

Millena Marques

Publicado em 5 de junho de 2025 às 08:26

Adolescente morre após comer bolo que recebeu com bilhete anônimo Crédito: Reprodução

A adolescente de 17 anos que confessou ter envenenado a amiga com o bolo em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, pode ficar detida por três anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A autora do crime foi encaminhada à Fundação Casa após a Justiça autorizar a apreensão. >

A adolescente Ana Luiza de Oliveira Neves, também de 17 anos, morreu depois de receber em casa um bolo entregue por um motoboy com um bilhete anônimo. O caso ocorreu no último domingo (1°). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia de Itapecerica da Serra, que solicitou à Justiça a apreensão de uma adolescente de 17 anos. "Ela foi ouvida em depoimento. Diligências prosseguem visando o devido esclarecimento dos fatos", afirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao portal UOL.>

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a irmã de Ana Luiza, de 18 anos, recebeu o bolo de pote em casa, no Parque Paraíso, por volta das 17h de sábado. Havia um bilhete com a frase "Um mimo pra garota mais linda que já vi" e, no verso, estava escrito Lulu Linda. Ana Luiza chegou em casa cerca de uma hora depois e comeu o bolo. Por volta das 18h50, ela começou a passar mal.>