NO DISTRITO FEDERAL

Simulação do próprio enterro: ritual sepulta pessoas vivas em retiro espiritual

Pacote de participação custa R$ 697 e inclui hospedagem coletiva, alimentação e todas as vivências

Millena Marques

Publicado em 4 de junho de 2025 às 11:53

Ritual Renascimento Xamânico Crédito: Reprodução

Participantes de um retiro espiritual se submetem voluntariamente a um ritual que simula o próprio sepultamento no Distrito Federal. O evento ocorre por quatro dias em uma chácara. >

A prática integra um ritual chamado "Renascimento Xamânico", que é promovido pela Casa Semente Experience, comunidade que realiza cerimônias com medicinas da floresta. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os integrantes aparecem sendo enterrados vivos. >

Ao UOL, a Casa Semente afirmou que o objetivo do ritual é promover reconexão com a natureza e com a própria existência. "É como retornar ao útero da Terra. Respirar com ela, entregar o que já não nos serve e nascer de novo", explica Lila Sousa, terapeuta integrativa e idealizadora do projeto ao lado da irmã e sócia Priscila Sousa.>

Os rituais do retiro são inspirados em práticas indígenas da Amazônia peruana. O pacote custa R$ 697 e inclui hospedagem coletiva, alimentação e todas as vivências.>

A prática é feita com o participante deitado em uma cova rasa, com o corpo coberto de terra e o rosto protegido por um pano fino. De acordo com as facilitadoras, o pano serve para evitar que terra entre nos olhos, ouvidos e nariz, e também permite a respiração. >