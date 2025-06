MATO GROSSO

Quem é o vereador do PL suspeito de exploração sexual e abuso de bebê

Político atuava como médico da rede pública em Canarana, cidade do leste mato-grossense

Ele atuava como médico da rede pública em Canarana, cidade do leste do Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, Thiago mantinha uma adolescente em situação de extrema vulnerabilidade desde os 12 anos. A prisão ocorreu no último sábado (31), na cidade onde exercia a profissão. >