PEDOFILIA

Vereador do PL preso é suspeito de manter adolescente como escrava sexual e abusar de bebê

Também médico, político se aproveitava da profissão para se aproximar das vítimas

O Partido Liberal suspendeu a inscrição do vereador e repudiou os crimes descobertos pela polícia. "O PL estadual, o PL mulher estadual e o PL municipal repudiam veementemente as alegações e crimes atribuídos ao vereador, motivo esse que causou a suspensão de sua filiação", diz nota do diretório estadual do partido>