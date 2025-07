AUDITORIA

TCE faz três ressalvas e 112 recomendações ao aprovar contas de Jerônimo Rodrigues

Contas do segundo ano de gestão do petista têm alertas sobre despesas irregulares e problemas na prestação de contas

Yan Inácio

Publicado em 17 de julho de 2025 às 21:27

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Amanda Ercilia/GovBa

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) aprovou, nesta quinta-feira (17), com três ressalvas, cinco ênfases e 112 recomendações as contas do governador Jerônimo Rodrigues (PT), em sessão plenária conduzida pelo presidente da Corte, Marcus Presídio.>

As contas são relativas ao exercício de 2024, segundo ano de gestão do petista. O governo estadual terá um prazo de 120 dias para elaborar um plano de ação para corrigir as fragilidades apontadas no relatório de auditoria. Nas ressalvas, o TCE apontou que o governo do Estado executou, em 2024, um total de R$ 1,7 bilhão em dívidas ou compromissos de anos anteriores, mas essas despesas já eram conhecidas em 2023, e por isso deveriam ter sido previstas ou registradas no exercício do primeiro ano de gestão.>

Além disso, alguns órgãos do governo assumiram compromissos de gastos acima do que tinham disponível no orçamento, contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que é ilegal. Também foram apontadas fragilidades no controle da inadimplência na prestação de contas de convênios e congêneres, incluindo a ausência de um sistema de gestão de convênios e de uma plataforma eletrônica adequada para o controle das parcerias.>

As cinco ênfases, que são assuntos relevantes que merecem atenção por parte da administração estadual, destacadas no voto do relator foram a revisão dos instrumentos de planejamento, com foco no Plano Plurianual 2024–2027, que carece de integração entre compromissos, iniciativas e indicadores, a atenção às dívidas relacionadas a aposentados e pensionistas, que segue em trajetória de crescimento e demanda estratégias estruturantes para assegurar sua sustentabilidade.>

Assim como o acompanhamento das auditorias contratuais para a construção da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica, com destaque para a complexidade do projeto. Também foi enfatizada a manutenção de contas bancárias sem escrituração contábil; e a revisão das cláusulas econômicas do contrato da Parceria Público-Privada (PPP) da Fonte Nova, que ainda será julgada pelo TCE.>

As 112 recomendações aprovadas foram distribuídas entre várias áreas da administração, como planejamento, gestão de ações de políticas públicas e transparência, gestão orçamentária, financeira e fiscal, controle interno e questões constitucionais e legais.>

A procuradora-geral do Estado, Bárbara Camardelli, participou da sessão e fez a defesa das ações e posições da administração estadual, além de dar explicações a respeito de itens que foram ressalvados ou integraram as recomendações. >