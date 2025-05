CONSCIENTIZAÇÃO

Ações para o combate ao abuso e à exploração sexual infantil são realizadas no metrô de Salvador

Mobilizações especiais serão realizadas nesta quinta (15) e sexta-feira (16)

A CCR Metrô Bahia, em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia (Seades) e com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), realiza ações de conscientização em alusão ao 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As atividades serão realizadas nesta quinta-feira (15), na Estação Rodoviária, e na sexta-feira (16), na Estação Acesso Norte, sempre das 7h às 10h. >