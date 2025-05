PRAZO ACABANDO

TRE faz plantão para regularização dos mais 260 mil títulos de eleitor na Bahia

Prazo para acertar pendências com o Tribunal Regional Eleitoral vai até a próxima segunda (19)

Com o objetivo de evitar o cancelamento de mais de 260 mil títulos de eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realiza, no próximo sábado (17), um plantão para regularização dos documentos. Em todo o estado, 260.262 pessoas estão com risco de ter a inscrição eleitoral cancelada por não votarem, não justificarem a ausência às urnas e não quitarem as multas referentes às três últimas eleições consecutivas. O prazo para regularização finaliza na próxima segunda-feira (19).>