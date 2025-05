ABORDAGEM POLICIAL

Falsa médica é presa no sudoeste baiano e afirma que atuava 'informalmente'

Ela foi presa no município de Jequié

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2025 às 21:24

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação

Uma mulher foi presa por falsidade ideológica, após se passar por médica. Ela foi detida durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde da última terça-feira (13), no município de Jequié, no Sudoeste baiano. Ao ser questionada, ela alegou que costuma atuar informalmente na área de Medicina do Trabalho. >

"A equipe solicitou a comprovação oficial da identidade, por meio de aplicativos com autenticação digital ou registro junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB). Diante do pedido, a passageira admitiu não ser a pessoa que alegava e confessou que não possuía formação médica", explicou a PRF.>

Após novos questionamentos, a mulher revelou sua verdadeira identidade e afirmou ser moradora de Feira de Santana e atuar informalmente na área de Medicina do Trabalho. O condutor do veículo relatou que já trabalha com a suposta médica desde 2022, mas não sabia da verdadeira identidade da passageira.>