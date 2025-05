Dono de fábrica de fogos clandestina responsável por 64 mortes é preso no Recôncavo

'BRINCAR COM FOGO'

14 de maio de 2025

Uma fábrica clandestina de fogos de artifícios foi interditada na manhã desta quarta-feira (14) em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante durante a operação. A fábrica pertence à mesma mesma família dona da antiga fábrica de fogos que explodiu em 1998 na mesma cidade, causando a morte de 64 pessoas, sendo 20 delas crianças. Todos trabalhavam na fabricação dos explosivos.>

De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), equipes de cinco órgãos públicos realizaram vistoria em uma série de locais na região suspeitos de produzir artefatos à base de pólvora sem autorização do Exército e sem o cumprimento das normas de segurança. "Durante a inspeção, o dono de uma dessas fábricas clandestinas, Ariosvaldo Prazeres, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia local. O material apreendido está sendo contado e recolhido para ser imediatamente incinerado", informou o órgão. Os produtos apreendidos serão destruídos em uma pedreira na região.>

A fábrica funcionava em uma casa de forma adaptada. Segundo o MPT, foram identificados descumprimentos de itens da Norma Regulamentadora 19, do Ministério do Trabalho, que regula as medidas de saúde e segurança do trabalho para atividades que envolvem materiais explosivos. >

Além disso, uma liminar da Justiça do Trabalho, de agosto de 2024, proibia a fabricação, o transporte, a venda e o armazenamento de fogos de artifício e suas matérias-primas por Gilson Froes Prazeres Bastos, seus sócios e suas empresas, sob a possibilidade de multa de R$200 mil por cada item da sentença que fosse descumprido. >

Segundo o MPT, a família Prazeres Bastos criou um sistema para dificultar a fiscalização e esconder a real operação de um grupo econômico forjado para manter a produção e venda ilegal de fogos.>

Histórico da família

Gilson é filho do dono da fábrica de fogos palco do maior acidente de trabalho da história da Bahia, e foi alvo de duas recentes operações que flagraram a produção ilegal de fogos no município. Em dezembro de 2023, ele, que foi vereador por três mandatos na cidade, chegou a ser preso em flagrante durante fiscalização conjunta realizada na região. >

No ano passado, nova inspeção identificou a produção ilegal em uma chácara de sua propriedade também em Santo Antônio de Jesus. Dentre as irregularidades nas empresas que ele controla indiretamente, Fogos Boa Vista, Fogos Import e Fogos São João, estão o transporte e armazenamento de material explosivo sem cumprimento de normas de segurança e sem autorização necessária do Exército.>

A investigação apontou que desde que as autoridades buscaram a responsabilização da empresa da família pela tragédia de 1998 e pelos acidentes de menor impacto que vêm ocorrendo desde então, eles passaram a atuar na informalidade, pois, dessa forma, os rigores da lei (como o controle exercido pelo Exército Brasileiro, pelo Corpo de Bombeiros, pela Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRT-BA), pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) ou pelo Conselho Regional de Química da Bahia) seriam menores, mas com margens de lucro maiores. >