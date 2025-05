VALOR SÓ CRESCE

Mais dois pedidos de empréstimo de Jerônimo são aprovados e montante já chega a R$ 18,5 bilhões

Em sessão na Alba, foram autorizadas as operações de crédito que somam R$ 4,5 bilhões

Foi autorizada a contratação de operação de crédito interno com instituições financeiras nacionais no valor de R$ 3 bilhões. A quantia, de acordo com o governo, será destinada para pagamento do estoque de precatórios vencidos e não pagos. E, também, a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 1,5 bilhão. Esse montante, será utilizado para investimentos nas áreas de mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura viária, hídrica e urbana.>