DEPUTADOS DIZEM SIM

Crédito sem fim: Jerônimo consegue autorização para mais um empréstimo no valor de R$ 600 milhões

Aprovação da operação de crédito aconteceu nesta terça (6), em votação na Alba

Mais um pedido de empréstimo do governador Jerônimo Rodrigues (PT), dessa vez no valor de R$ 600 milhões, foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta terça-feira (6). Esse é o 16º empréstimo pedido pelo governador a ser autorizado pela Casa. >

A operação de crédito aprovada no Projeto de Lei 25.741/2025 autoriza o governador a pedir os recursos na Caixa Econômica Federal (CEF), com garantia da União. O valor deve ser destinado a investimentos em infraestrutura e mobilidade urbana.>

Com maioria na Casa, o governo não teve dificuldade em aprovar a proposta. No entanto, parlamentares da oposição criticaram o novo pedido e manifestaram preocupação com o volume de empréstimos contratados por Jerônimo. >