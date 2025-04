POMBO-CORREIO

Jerônimo já fez 18 pedidos de empréstimo; dívida chega a R$ 18,2 bilhões

Soma é equivalente a 25% do orçamento estadual de 2025

O governador Jerônimo Rodrigues mandou mais dois pedidos para a Assembleia Legislativa , elevando para 18 o número de vezes em que recorreu ao crédito em apenas dois anos e quatro meses de gestão. A dívida já soma R$ 18,2 bilhões - o equivalente a 25% do orçamento estadual de 2025.>

Em termos simples: se o baiano ganha R$ 1 mil, é como se R$ 250 já estivessem comprometidos com o pagamento de uma dívida com uma financeira, por exemplo. >

Nas redes sociais, a pergunta mais comum é para onde está indo tanto dinheiro, já que Jerônimo chega ao terceiro ano de mandato sem nenhuma marca. “Tá parecendo viciado tomando dinheiro com agiota, nunca para”, brincou um seguidor no Instagram.>

Mas longe do espírito bem humorado dos baianos, está uma séria preocupação de analistas de contas públicas em razão da escalada no volume de endividamento em tão pouco tempo, principalmente pela ausência de contrapartidas visíveis - já que o governo ainda não apresentou grandes obras estruturantes que justifiquem tamanha contratação de crédito.>

O que leva à suspeita de que as operações de crédito estejam sendo direcionadas para custeio e despesas correntes. Nesse ritmo, a conta recai sobre a sustentabilidade fiscal do Estado a médio e longo prazo, com o risco de comprometer a capacidade de investimento em áreas essenciais e de pressionar ainda mais o caixa público nos próximos anos. >