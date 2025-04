OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Jerônimo pede autorização para novo empréstimo no valor de R$ 4,5 bilhões

Esse é o 18º pedido feito pelo governador em apenas dois anos e quatro meses a frente do poder executivo baiano

O primeiro pedido é para contratar uma operação de crédito interno com instituições financeiras nacionais no valor de R$ 3 bilhões. A quantia, de acordo com o governo, será destinada para pagamento do estoque de precatórios vencidos e não pagos.>