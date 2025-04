COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Mais um! Jerônimo pede 16º empréstimo em menos de um ano e meio de governo

Leia a coluna na íntegra

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pediu autorização à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para contrair mais um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 600 milhões. É a 16ª solicitação de recurso feita pelo chefe do Palácio de Ondina, que tem apenas um ano e quatro meses de governo. >

Em sua justificativa, o petista disse que o recurso será destinado à viabilização de investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana. “Contribuirá com a continuidade do desenvolvimento econômico e social da Bahia, além de reforçar o compromisso do governo do estado com a sustentabilidade e a qualidade de vida da população”, argumentou.>