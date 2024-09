COFRE CHEIO

'O PT perdeu o controle da gestão na Bahia', diz deputado após 11 pedidos de empréstimos

Sandro Régis disse que a situação está virando “uma bola de neve de dívidas para o futuro do nosso estado”

“O PT perdeu o controle da gestão na Bahia, não consegue mais apresentar eficiência na aplicação dos recursos públicos disponíveis e está fazendo uso desenfreado de empréstimos (...) O estado perdeu o controle das contas públicas e o governador está administrando a partir de empréstimos. Ao que parece, a conta do PT em eleger Jerônimo chegou. E isso pode gerar uma bola de neve de dívidas para o futuro do nosso estado”, declarou.

“Nós não somos contra os investimentos e atração de recursos para Bahia, mas isso precisa ser feito de maneira responsável e com transparência. A gente precisa saber para onde está indo tanto empréstimo”, acrescentou.

A Alba ainda vai analisar um pedido de empréstimo de R$1 bilhão, que, segundo o governo petista, será adquirido de instituições financeiras nacionais e destinado para financiar ações previstas “no Plano Plurianual e nos Orçamentos Anuais do Estado nas áreas de mobilidade urbana e interurbana, de infraestrutura urbana, de infraestrutura hídrica, de edificação pública e de infraestrutura viária”.

Outro no valor de R$616 milhões que serão contraídos junto à Caixa Econômica Federal (CEF) para financiar a renovação de frota do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. E mais um no valor de R$ 150 milhões.